更新｜馬料水數十名水警疑當值時「蛇王」釣魚　警確認調查事件暫無人停職

再有警員懷疑涉嫌違規問題。今日有傳媒引述消息指，馬料水水警基地有警員當值期間「蛇王」釣魚，期間關閉警察行動平台(躉船)的閉路電視，估計涉及數十名警員，警方確認正調查事件，已交由重案組跟進，目前最少有4名水警疑因調查而被調職，當中傳包括一名警長級警務人員，但各人暫時毋須停職。

2月至今 入夜後關閉基地閉路電視

消息指，有關的躉船停泊在塔門對開的吐露港水域，本月初有水警長官到涉事躉船巡查，發現約4名水警夜更當值期間在船上釣魚，追查後更揭發監控該躉船的閉路電視竟被人關掉，且長達多個月，管理層決定交重案組調查，包括今年2月至今的執勤記錄，估計涉及幾十名水警。

4警遭調職調查 包括1警長

至於當日被長官巡查時斷正的水警，成為重點調查對象，包括1名警長及3名警員，暫時不用停職，但已被調離原來工作崗位。

警： 按既定機制跟進

據了解，本港現時共有4艘警察躉船，平日停泊在吐露港及赤門海峽等地，人員會經馬料水水警基地上落班，每艘躉船每更有4名水警當值，當中包括一名警長和3名警員。當值的水警每更為24小時，休息時間可以在平台自由活動。目前警方確認正調查事件，會為涉事警員逐一錄口供及翻查電話通訊記錄，調查有否違反內部紀律，強調如有警務人員涉嫌違紀，會按既定機制跟進。

躉船是警察的行動平台，總長度30米、重達227噸，2002年啟用，設有3隻高速攔截小艇，亦有臨時拘留室、急救室和直升機吊運平台等設施。