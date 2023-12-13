中大即炒副校長吳樹培 現金代替通知期 校董會︰對他失信心

【14:45更新中大校董會宣布】中大校政風波再現，校董會今日(13日)決定解僱身兼秘書長的副校長（行政）吳樹培，主席查逸超表示，鑑於吳樹培近月因應大學校董會一些重要事項的行為舉措，校董會對他能夠或願意以符合良好管治原則的方式去支持校董會工作已經失去信心；為維護校董會和大學的有效運作，校董會今通過決議，根據吳樹培的聘用合約條款，以現金代替通知期，終止以他和中大的僱傭關係，立即生效。
中大校董會亦決議，在委任副校長（行政）繼任人之前，常務副校長陳金樑會處理相關職務，而大學秘書長的職務，就委任中大校董會審核委員會秘書黃陳慰冰出任，即日起生效，至明年年底。
曾聯署反對議員校董中大改革方案
此前消息指，中大副校長（行政）及秘書長吳樹培遭解僱；中大校董會在今午兩時半交代事件。吳樹培曾參與中大聯署，反對3名議員校董提出的中大改革方案。
據了解，吳樹培因身為校董會秘書，早前參與聯署反對議員方案，被指有違職務中立，遭校董會主席查逸超停職，並限期提交報告解釋。查逸超早前於立法會承認「被架空」，並指吳樹培曾繞過他制訂校董會議程，被即時停止其參與校內改組工作。
吳樹培自1989年開始從事大學行政工作，2007年加入中大，2008年出任教務長，2011年起同時出任大學秘書長，2017年4月開始任副校長，並續以大學秘書長身份擔任大學校董會秘書。吳樹培負責統籌大學的專業及行政服務，支援教學、研究及知識轉移等大學核心工作，管理多個行政部門，包括校園發展處以及大學秘書處等。