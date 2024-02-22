消息：中央積極回應港府要求增加內地客赴港　旅遊業歡迎有關措施(更新)

她指出，通關之後大灣區之間加強聯繫及對接，由於交通便利，期望能提供一程多站的旅遊產品，同時希望開放更多自由行城市，不只限於大灣區，可以是偏遠地方，遊客需要乘搭飛機來港，便至少可以停留兩晚甚至四晚，繼續發展好旅遊業務。

陳國基曾稱與內地正研重推「一簽多行」

今個農曆新年期間，本港訪港的內地旅客錄得約65萬人次，較疫情前稍微增長。政務司司長陳國基日前表示，現時全國有49個城市的居民能以自由行赴港旅遊，特區政府亦正與內地有關部門積極商討，為更多內地旅客提供更便捷靈活的方式訪港，包括增加開放赴港個人遊的城市數目，並正研究重推「一簽多行」措施。

批發及零售界立法會議員邵家輝指，過往亦建議盡快將深圳「一周一行」措施擴闊至「一簽多行」，並開放更多自由行城市數目。他認為可慢慢擴闊香港的承受力，方便遊客來港，並促進大灣區融合，會對零售、餐飲等行業帶來很大幫助。被問到擴大自由行措施，本港零售業界的承受力是否足夠，邵家輝認同在香港招聘困難，期望透過補充勞工優化計劃填補空缺，令僱員「唔使咁攰」。對於如果落實擴大自由行措施，業界需要做甚麼準備，邵家輝相信業界留意到有商機，自然會增加招聘，或延長工作時間，不像有些商店在晚上8時已關門。