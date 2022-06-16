消息：前港龍「一哥」丘應樺料任商經局長　葉劉淑儀任行會召集人

立法會通過政府架構重組方案，而候任特首李家超的新班子亦漸有眉目。今日有傳媒報道，大灣區航空公司(GBA)的董事及行政總裁、前港龍「一哥」丘應樺，預料將接替邱騰華出任商務及經濟局局長，至於新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀，將代替已多次暗示不會留任的陳智思出任行政會議召集人。

據悉葉劉料不辭新民 黨主席

《經濟日報》引述消息指，前港龍「一哥」丘應樺預料出任商經局局長，而丘應樺就去年被任命為大灣區航空公司(GBA)的董事及行政總裁，同時《星島日報》引述消息，指李家超已敲定由現任行會成員、新民黨主席葉劉淑儀出任行會召集人，惟葉劉淑儀接受傳媒查詢時拒絕評論，報道又指即使葉劉淑儀獲委任，但據聞由新民黨目前未有足夠份量的主席人選，且無先例規定，行會召集人不可兼任黨魁，預料她不會辭去黨主席一職。

現屆政府只剩下尚餘不足半個月的任期，現任商經局長邱騰華早前被問到有否興趣留任時表示不作有關揣測，強調現屆政府每個人都會做到最後一刻，並祝福候任特首和他的班子，認為目前有這麼多正面訊息時，相信新班子一定會做得好。

至於現任行政會議召集人陳智思一再表示，已經出任行會成員比較長的時間，覺得應該讓不同人參與，亦是時候讓新面孔令巿民看到希望。