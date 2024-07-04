消息：副財政司長研推動低空經濟 運流局擬為無人機載貨拆牆鬆綁

無人機技術出現後，人們積極應用於各種場合，內地已有無人機送外賣或快遞服務，亦帶起香港社會對低空經濟的關注。近日有消息指，財政司副司長黃偉綸獲特首李家超委派，研究在香港推動低空經濟的可行性；而立法會議員昨提出口頭質詢，要求政府制訂政策，加快推動本港及跨境低空經濟的發展。運輸及物流局指，會以無人機載貨為起點。
低空經濟為發展新質生產力的引擎之一，多位議員在立法會上關注當局的研究進展，並提出各種意見。其中選委界議員陳紹雄認為當局對推行試點項目保守，問及會否成立跨部門工作小組統籌有關工作，同時建議逐步放寬禁飛區，並在北部都會區及交椅洲人工島發展低空經濟的基建設施。
署理運輸及物流局長廖振新回應指，基於保障航空及公眾安全考慮，「先進空中運輸系統」(Advanced Air Mobility，簡稱AAM)的飛行路經應盡量遠離人口密集區域，與船隻、車輛、建築物和人保持安全距離，亦不可影響香港國際機場的民航機；當局歡迎業界提出不違反現行法例和航空安全要求的方案。他又指，當局會一直與相關政策局和部門緊密合作，在不同政策範疇下作出配合、拆牆鬆綁，助力推動低空經濟發展，包括會以無人機載貨為起點。
議員倡設「空中觀光的士」
另外，經民聯議員吳永嘉關注在本港研究設立「空中觀光的士」，以提高旅客旅遊體驗。廖振新指，載人航空器比載貨風險高得多，安全要求較高；政府會參考內地應用先進空中運輸系統的經驗，再按照香港的實際情況，特別是香港的人口密集和高樓大廈林立的環境下。他又指，會以循序漸進的方式，推行低空經濟試點項目，並以無人機載貨為起點，由近至遠、輕至重，逐漸擴大及豐富應用場景。