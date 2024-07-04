消息：副財政司長研推動低空經濟 運流局擬為無人機載貨拆牆鬆綁

無人機技術出現後，人們積極應用於各種場合，內地已有無人機送外賣或快遞服務，亦帶起香港社會對低空經濟的關注。近日有消息指，財政司副司長黃偉綸獲特首李家超委派，研究在香港推動低空經濟的可行性；而立法會議員昨提出口頭質詢，要求政府制訂政策，加快推動本港及跨境低空經濟的發展。運輸及物流局指，會以無人機載貨為起點。

低空經濟為發展新質生產力的引擎之一，多位議員在立法會上關注當局的研究進展，並提出各種意見。其中選委界議員陳紹雄認為當局對推行試點項目保守，問及會否成立跨部門工作小組統籌有關工作，同時建議逐步放寬禁飛區，並在北部都會區及交椅洲人工島發展低空經濟的基建設施。