消息：區家麟涉串謀發布煽動刊物被捕　李家超：已離開政府不了解細節 (更新)

消息指，警方國安處拘捕資深傳媒人、中大新傳學院專業顧問區家麟，涉嫌「串謀發布或複製煽動刊物」，被帶返葵涌警署。據了解，國安處今早6時上門搜屋，事件相信與他在《立場新聞》發表的評論有關。

宣布參選特首的李家超今日被問到，區家麟被捕會否削弱新聞自由，他稱任何調查的案件都交給執法部門處理，自己亦已離開政府，不了解案件細節。李家超其後再指，言論自由及新聞自由在《基本法》中有清晰保障，並稱《基本法》由回歸至今一字不改，相信只要依照法律框架，就會有充分自由和空間。

林鄭月娥不評論強調香港是法治社會

林特首林鄭月娥出席抗疫記者會時，亦被問到到區家麟被捕的問題。她說，作為行政長官或非執法的官員，都不會評論執法個案，但指香港是法治社會，強調《港區國安法》的頒布是貫徹落實保障國家和香港的安全，因此「有法必依，執法必嚴，違法必究」是法治社會一向重視的價值。她又說，《基本法》保障言論及新聞自由，而《國安第》第4條亦特別列明，保障國家安全的同時，亦維護《基本法》保障的個人自由。

區家麟曾主持港台《自由風自由Phone》

區家麟是本港資深傳媒人，不時在不同平台發表評論文章。區家麟曾主持港台節目《自由風自由Phone》11年，至去年6月底在節目尾聲稱收到港台通知，「最後一晚」主持《自由風自由Phone》。

根據《刑事罪行條例》第9及10條，列明任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為，或發表煽動文字、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或輸入煽動刊物(其本人無理由相信該刊物屬煽動刊物則除外)，即屬犯罪，第一次定罪可處第2級罰款及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而煽動刊物則予以沒收並歸予官方。