消息：大學明年起分三年加學費　加幅5%至9%　議員憂令學貸變學債(更新)

現時政府資助大學學位每年學費大約是42,100元，一旦通過加價方案，明年學費至少加5%，即是加逾二千元至約44,200元，之後的兩年仍會逐年增加，但加幅不會超過9%。

消息指，教育局計劃明年起分三年加8間資助大學學費，初步傾向每年加幅5%至9%，政府將於日內宣布建議。教育局局長蔡若蓮今早分別約見部分立法會議員講解。

蔡若蓮早前表示，大學學費自1996/97年以來「一毛錢」也未加過，政府以收回成本比率18%為目標，而現時42,100元的學費，收回目標比率只有13%左右，認為是時候檢討。蔡若蓮說，加費不會一步到位，要循序漸進，考慮不同家庭的負擔，相信最終加幅會是合理。當局同時希望提前一年公布加費，讓社會有時間適應，院校亦可能會增加學生獎助學金，學生資助辦事處則會因應學費調整，增加學生津貼和貸款。

教育界立法會議員朱國強回應指，政府在財赤下加大學學費是可以理解，不過他強調需考慮家長及學生的承受力，不應短時間內加太多學費。朱國強指要考慮大學生畢業後薪酬有多少，有否能力償還學生貸款，他擔心令「學貸變成學債」，甚至因無力償還而破產，他建議延長還款期。

身兼嶺南大學協理副校長的議員劉智鵬表示，20多年沒有加過大學學費，「需要一個起點」，他認為如果每年加幅5%至9%屬於溫和，同時有財政資助協助有困難的學生能順利完成學業，他亦建議延長學生貸款還款期。

至於加學費會否削弱香港發展成國際教育樞紐的競爭力，劉智鵬認為反而是助力發展成教育樞紐，因為現時本地生及非本地學生的學費差距太多，令非本地生印象未必很好。他認為未來可參照有較多非本地生的收費水平，調整學費比例，維持兩者關係。