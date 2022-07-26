消息：安心出行「紅黃碼」最快8月初推行 並研究縮短抵港人士酒店檢疫日數

消息指，政府擬推安心出行「紅黃碼」制度，最快在8月初推行。境外抵港人士檢疫日數初時可減至「5+2」，即5日酒店檢疫加2日家居隔離，或是「4+3」，目前未有最終定案。

立法會議員梁熙今早接受電台訪問時表示，他認為改為「4+3」會較理想，因不少回港人士難訂檢疫酒店，減少入住日數可騰出房間應付需求。



梁熙指，將檢疫酒店時間縮短為「4+3」，即是住4日隔離酒店，之後配以未來的「黃碼」措施家居檢疫3日，從科學上看無問題，因現時的新冠病毒絕大部分潛伏期為3日，很少在第7日才發病。他又認為，市民已打3針新冠疫苗的數據較內地更高，亦多市民曾感染病毒，形成免疫屏障，「4+3」措施可作為「試驗田」，供內地參考。

陳凱欣：機場抵港人士可自費的士服務到檢疫酒店安排

另一名立法會議員陳凱欣則指，隨著星期四起抵港旅客會試用改良版電子健康申報系統，簡化流程，可保障旅客及機場工作的人員，調理好流程後，下一步可處理入住檢疫酒店的日數。她認為檢疫安排應採取「5+2」或「4+3」，要看未來幾星期數據，政府本月增加了抵港旅客要在第3天接受核酸檢測，屆時會否同樣如之前第5日做檢測一樣，可找出餘下95%的確診者。



她又提到，機場抵港人士可自費的士服務到檢疫酒店安排，可減少旅客候車或留在旅遊巴時間的感染風險，至於100架的士是否足夠，政府應持開放態度，按需求調節，亦要通知的士業界，如有興趣可如何加入行列。