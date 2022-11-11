消息：將藍隧道下月11日通車 將軍澳隧道同日起免收費

將軍澳跨灣大橋是香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路功能的海上高架橋。

消息指，將軍澳－藍田隧道及連接隧道的將軍澳跨灣大橋暫定下月11日通車，預計同日起將軍澳隧道亦會豁免收費。運輸及物流局稱會適時公布通車日期和詳情。公益金早前亦公布於將於本月20日在將軍澳跨灣大橋，舉行自疫情以來首次實體步行籌款，將成首批踏足大橋的市民。

將軍澳－藍田隧道項目是一條全長約4.2公里雙程雙線道路，其中約2.2公里是隧道，隧道兩邊出口均設有交匯處，連接東區海底隧道、觀塘的茶果嶺道、將軍澳的寶順路及將軍澳跨灣大橋，建設費用約150.9億元。將藍隧道原為首條使用不停車繳費系統的道路，惟當局於2019年決定豁免收費。政府早前亦承諾，當將藍隧道通車後，將軍澳隧道亦會豁免收費。

將軍澳跨灣大橋則全長約1.8公里，耗資約56億元，連接將藍隧道和日出康城和將軍澳工業邨，通車後將成為全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的跨灣大橋。車輛毋須再經環保大道及將軍澳市中心，便可來往將軍澳東南部和西部。

