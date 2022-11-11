消息：將藍隧道下月11日通車 將軍澳隧道同日起免收費

消息指，將軍澳－藍田隧道及連接隧道的將軍澳跨灣大橋暫定下月11日通車，預計同日起將軍澳隧道亦會豁免收費。運輸及物流局稱會適時公布通車日期和詳情。公益金早前亦公布於將於本月20日在將軍澳跨灣大橋，舉行自疫情以來首次實體步行籌款，將成首批踏足大橋的市民。
將軍澳－藍田隧道項目是一條全長約4.2公里雙程雙線道路，其中約2.2公里是隧道，隧道兩邊出口均設有交匯處，連接東區海底隧道、觀塘的茶果嶺道、將軍澳的寶順路及將軍澳跨灣大橋，建設費用約150.9億元。將藍隧道原為首條使用不停車繳費系統的道路，惟當局於2019年決定豁免收費。政府早前亦承諾，當將藍隧道通車後，將軍澳隧道亦會豁免收費。
將軍澳跨灣大橋則全長約1.8公里，耗資約56億元，連接將藍隧道和日出康城和將軍澳工業邨，通車後將成為全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的跨灣大橋。車輛毋須再經環保大道及將軍澳市中心，便可來往將軍澳東南部和西部。
調景嶺往東隧可省8分鐘
當局預計，將藍隧道通車後，由將軍澳近調景嶺體育館往東區海底隧道的行車距離，將由現時約7公里大減至約4.2公里，在繁忙時間可以節省大約8至9分鐘行車時間。部分現時來往將軍澳與東區海底隧道的車輛將可直接利用新建隧道，大大紓緩觀塘區的將軍澳道及鯉魚門道，以及將軍澳區和將軍澳隧道的交通擠塞。
政府上月曾安排巴士公司試行將軍澳跨灣大橋。有消息指，九巴有一條巴士線行走新路，城巴新巴亦有兩條正在審批，初時僅限繁忙時間班次。就有關將藍隧道及跨灣大橋的巴士服務安排，九巴指正與運輸署緊密溝通中。而公益金自疫情以來首次實體步行籌款將於本月20日在將軍澳跨灣大橋舉行。
運輸及物流局回覆查詢指，將藍隧道及將軍澳跨灣大橋已進入最後階段，預計於今年12月同步開通，會適時公布通車日期和詳情。