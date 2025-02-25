消息：政府或向籃球博彩開綠燈 賭博輔導中心憂減學生警覺性

新一份財政預算案明日公布，財政司長陳茂波在立法會宣讀，下午則舉行記者會解答提問。政府巨額財赤下，如何開源節流備受關注，有消息指，當局或向一直備受爭議的籃球博彩「開綠燈」，容許賽馬會開辦籃球博彩項目，遏制非法外圍籃球投注，預計每年可為庫房帶來15億元博彩稅收益。但有賭博輔導中心反對措施，認為會使未成年學生將運動與賭博扣連，令他們對賭波有興趣；亦有議員認為未來政府收入須多元化。 昨日有消息傳出，指政府經內部深入研究後，陳茂波於發表財政預算案時，極有可能公布放寬籃球博彩，並交代有關方案詳情；包括容許馬會開辦該博彩項目，及引導市民參與合法及有節制的博彩活動，從而遏制非法賭博。

據估算，目前每年非法投注於籃球賽事的注碼或高達400億至500億元，相關法案一旦獲通過，馬會評估如推行籃球博彩，或搶到四成注碼，約160億元，為政府帶來15億元稅收；惟馬會亦要三數年時間準備籃球博彩相關電腦投注系統。 馬會昨未有回應相關查詢，而翻查資料，馬會曾表示樂見社會各界共同探討增設「籃球博彩」的可行性，並認為有需要加入新的博彩項目，將非法外圍投注需求，重新納入合法渠道。陳茂波去年就「容許籃球博彩」作出回應，他當時稱「並非正確的方向」，又認為籃球賭博合法化將影響年輕人，亦向社會發放錯誤的信息，鼓勵賭風。

輔導中心憂減少賭博警覺性 對於籃球博彩合法化社會各界意見不一，協助病態賭徒的錫安社會服務處勗勵軒輔導中心服務總監嚴廷玲認為，籃球博彩會使未成年學生將運動與賭博扣連，「邊睇波邊賭錢，又興奮又可能贏錢」，潛移默化下或減少他們對賭博的警覺。 霍啟剛：籃球博彩稅成立基金 立法會議員霍啟剛就支持馬會增設籃球博彩，他提到內地及澳門已為籃球博彩稅成立基金，為體育發展提供穩定資金來源；而香港推動體育專業和產業化、支援運動員退役後轉型均需資金，但業界在巨額財赤下，難向政府爭取額外撥款。

他又指，政府近年賣地成績未如理想，作為立法會議員，需考慮未來政府收入的多元化；籃球博彩收入雖微不足道，卻可積少成多。他並提到中央提醒香港須抱有破格思維，呼籲政府可拆牆鬆綁，跳出固有框架推行政策。