消息：政府擬提新三隧分流方案　繁忙時段紅隧、東隧或加價20元

西區海底隧道專營權明年8月屆滿，政府早前表明，會在收回專營權時，一併推出三隧分流方案。有傳媒引述消息指，政府審視最新推算數據後，認為原本提出的三隧分流方案已不再可行，故計劃連同「擠塞徵費」提出新方案。

紅隧、東隧私家車擬加價20元

消息指，政府參考調查數據後，初步提出在繁忙時段設為早上7時至10時，以及傍晚5時至晚上8時，期間隧道收費會較貴。當中紅隧和東隧的私家車，將劃一加價20元，即分別升至40元以及45元。由於社會期望西隧減價，當局初步建議西隧會減5至10元，即是降到65至70元。

消息又指，政府考慮到商業車輛會為社會帶來經濟貢獻，其中巴士載客量多，因此會減巴士隧道費；至於的士就全日劃一收費，以免出現爭拗。至於有意見提出，政府收回西隧專營權後，應該在凌晨時段取消收費。其則表示當局擔心，取消收費會吸引原本無計劃凌晨過海的駕駛者使用西隧，因此最多只會在凌晨時段減價，並無打算免費。

方案擬明年初首讀

消息預料，政府今年12月將向立法會交通事務委員會提交建議，相關修例會在明年初首讀，期望西隧專營權明年8月到期前，在暑假前完成立法。當局亦期望新法例保留彈性，容許政府日後無須再經立法會審議，都可以上調或下調隧道收費最多15元，並調整繁忙時段的時間。