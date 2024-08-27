消息︰新一期居屋7132伙 四成二屬市區 最平143萬元

房委會資助房屋小組委員會今日開會，討論「居者有其屋計劃2024」安排。消息指，今期有5個屋苑，包括觀塘安柏苑、油塘高曦苑、啟德啟盈苑、東涌裕興苑和屯門兆湖苑，合共逾7,100伙。單位實用面積介乎278至510方呎，以市價七折推售，售價約143萬至467萬元，平均呎價介乎5,980至9,230元。

5個屋苑，以兆湖苑單位最多、有2,768個；其餘依次為啟盈苑共1,736個，裕興苑有1,344個，高曦苑和安柏苑則分別864和420個，而3個位於市區，合共逾3千個，佔總體四成二。多個項目預料今年第三季至2027年第三季完工，最快是觀塘安柏苑，明年3月底至2028年2月入伙。