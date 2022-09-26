消息：方艙醫院或變過渡屋 啟德方艙有獨立廁所「入圍」機會大

本港貧富懸殊嚴重，基層居住環境惡劣，但市民申請入住公屋的「上樓」期愈來愈長，行政長官李家超上任後指要處理本港的房屋問題。為紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力，本港陸續有過渡性房屋項目落成及啟用。有報道引述消息指，政府有意大增過渡性房屋的供應目標。消息指，隨著本港疫情緩和，政府將檢視現有的社區隔離設施，探討作為過渡性房屋的可行性，包括是否設有獨立廁所。因此，部分單位享有海景的啟德方艙醫院「入圍」機會大。

今年初本港爆發第五波疫情，在中央支援下，香港興建多間方艙醫院。現時本港設有多間方艙醫院，分別位於竹篙灣、啟德、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺等。今年5月，因應疫情緩和，政府將6間方艙醫院改為備用狀態，並集中使用竹篙灣。而較後才建成的啟德方艙醫院，共提供逾2,700個單位，項目樓高4層，設有供多人家庭的大單位。該項目與大部份方艙醫院不同，每個房間可提供獨立洗手間及浴室，並設有升降機，部份單位可望海景，是首個有升降機的市區隔離設施。

李家超上任後處理 房屋和跨代貧窮問題

李家超7月首次出席立法會行政長官答問會時宣布，成立4個工作組處理土地房屋和跨代貧窮等問題。其中，負責「公營房屋項目行動工作組」的財政司副司長黃偉綸指，會在上任後100天內，將一些具體的工作建議交給特首。他的工作重點，是想方設法令第一個5年期的公營房屋供應量都能有所提升；同時，為未來數年的公營房屋工作量大幅提升時，在人才培訓、人手供應以至科技應用都必須打下基礎。