消息：最低工資縮至「一年一檢」 引「可加不減」方程式 料增至$41.8

最低工資委員會去年向政府提交報告，就法定最低工資水平檢討機制提出建議，當中包括應否把現時的「兩年一檢」改為「一年一檢」。消息指，委員會達成共識，就機制引入「可加不減」方程式，方程式由甲類消費物價指數，以及本地生產總值(GDP)兩部分組成；若按方程式計算，今次最低工資將增加1.8元至41.8元。此外，檢討機制亦將縮短至「一年一檢」。勞工界相信不會對僱主造成很大壓力。

最低工資委員會去年10月31日向政府提交檢討法定最低工資的研究報告，政府承諾半年內回應報告，故最遲要在今個月內公布。據了解，委會員建議引入的「可加不減」方程式。具體計算方法是將去年GDP的變動，減過去10年GDP的平均變動，得出的數字再乘以0.2，數字若大過1便會封頂，之後再加入去年甲類消費物價指數的變動。其中計算甲類消費物價指數是反映通脹水平，而計算GDP則是回應勞工界多年的訴求，目的是共享經濟成果。若按照有關方程式，就算最終得出「負數」亦不會減最低工資，而是作「零」計算，將最低工資水平凍結。按照現有數據計算，檢討後最新的最低工資將上調1.8元，至41.8元，最終調整有待行會通過。