消息︰消委會電腦遭黑客入侵勒索　專家料未找第三方做滲透性測試　私隱署展開循規審查 (更新)

繼數碼港早前遭黑客入侵勒索，最終「撕票」致用戶資料外洩後，消息指消委會電腦系統遭黑客入侵及勒索，有消委會投訴人及訂購《選擇》月刊人士的個人用戶資料外洩。消委會已公布將於明日(22日)早上10時召開記者會交代事件。《am730》正向消委會查詢事故詳情和受影響訂戶的數量等，正待回覆。
根據消委會2021至22年度年報，雖未有透露《選擇》訂戶數量，但指出該年度印刷版全年總銷量達203,682冊，當中訂閱及零售額各佔約一半，若以訂戶訂足12期推算，該年度印刷版訂戶約有8,500名。至於網上版《選擇》 月刊該年度亦錄得近500萬瀏覽量。
私隱署：已根據既定程序展開循規審查
私隱專員公署收到消委會資料外洩事故通報，公署已根據既定程序就事件展開循規審查，亦已建議有關機構盡快通知受影響人士。考慮到事故可能涉及個人資料外洩，私隱專員公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用。若懷疑個人資料被外洩，可向相關機構或公署作出查詢或投訴，電話是2827 2827，電郵是[email protected]。
專家料未有找第三方做滲透性測試
對於數碼港和消委會接連發生資訊外洩事故，電腦安全研究員賴灼東向《am730》表示，黑客軟件勒索事故每天皆有發生，相信有關「半官方」機構未有找第三方做滲透性測試，檢視系統安全漏洞，估計系統未有更新，「勒索軟件鍾意用舊漏洞」。他批評，本地的大機構長年輕視資訊科技部門，「半官方機構冇要求，冇資源搞IT，唔投資IT，（但求）做到嘢、運行到就算，但Security（保安）係啲好高級嘅嘢」。
他相信本港每天都有機構被黑客軟件勒索，料不少機構選擇隱藏，對受害者不公平。他又指，數碼港和消委會先後「中招」，令人感到吊詭，「數碼港做IT，又出事；消委會評估人哋產品，有冇做自己？」他又形容，連續兩宗有半官方背景的機構被黑客軟件勒索，令香港蒙羞，更損害香港的聲譽，影響投資環境，呼籲其他機構「唔好食花生」，須盡早正視問題。
消委會由昨天(20日)起在其官網表示，該會的電腦系統昨日早上起發生故障，投訴及諮詢熱線、訂閱部、網上價格一覽通以及油價資訊通的服務一度受到影響，相關服務陸續恢復正常。
邱達根：本地企業防範意識較低
科技創新界立法會議員邱達根向《am730》表示，現時東歐、非洲有很多職業黑客，經常透過不同方法盜取數據，而香港是發達城市，數據量大、富有但企業防範意識普遍較低，是黑客理想的目標。他形容，AI工具愈來愈進步，黑客工具增加，相信盜取數據個案會不斷增加，「數據只會愈嚟愈多，慢慢多過喺街上嘅實體盜竊」。
他又指出，私營機構和公營機構均面對黑客問題，但公營機構傳統上留作數據安全的預算不多，「數碼港人手不算多，會唔會請一個專人嚟做數據保安？」，而且網絡安全行業亦缺人才，企業請人亦不容易。
他又指，保安局正就關鍵基礎設施草擬條例，其中包括關鍵數據安全，將參考內地的的《關鍵 信息基礎設施安全保護條例》，規定相關企業如何保存客戶數據和保存的時間等，並有自願或第三方測試的規定；而內地《數據安全法》將數據分等級，就不同等級的數據有不同嚴謹程度的處理措施，「內地做得最成熟，值得香港參考」。
他又認為，政府亦應給予補貼，在港培訓網絡安全專家，並吸引外地網絡安全企業來港。
方保僑：消委會中招顯示黑客能力高 需聘網絡保安專家調查
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向《am730》表示，連續有兩宗公營機構被黑客勒索個案，顯示黑客事件非冰山一角，亦不排除公營機構有被針對的可能，而今次消委會亦中招，顯示黑客的能力頗高，呼籲其他公營機構和大企業警覺，提升網絡保安，一年需做四次數據的審計。
對於消委會的個案，他指，消委會需盡量聘用網絡保安專家調查涉及資料外洩的資料庫，並盡快通知資料外洩的受害者，讓他們及早防範。他亦指，企業遇到黑客勒索時不應支付贖金，因黑客可一直利用數據重複勒索。
警方回覆查詢指，今日(21日)接獲相關機構職員報案，指懷疑電腦系統被入侵。 案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未有人被捕。