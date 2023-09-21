消息︰消委會電腦遭黑客入侵勒索　專家料未找第三方做滲透性測試　私隱署展開循規審查 (更新)

專家料未有找第三方做滲透性測試 對於數碼港和消委會接連發生資訊外洩事故，電腦安全研究員賴灼東向《am730》表示，黑客軟件勒索事故每天皆有發生，相信有關「半官方」機構未有找第三方做滲透性測試，檢視系統安全漏洞，估計系統未有更新，「勒索軟件鍾意用舊漏洞」。他批評，本地的大機構長年輕視資訊科技部門，「半官方機構冇要求，冇資源搞IT，唔投資IT，（但求）做到嘢、運行到就算，但Security（保安）係啲好高級嘅嘢」。 他相信本港每天都有機構被黑客軟件勒索，料不少機構選擇隱藏，對受害者不公平。他又指，數碼港和消委會先後「中招」，令人感到吊詭，「數碼港做IT，又出事；消委會評估人哋產品，有冇做自己？」他又形容，連續兩宗有半官方背景的機構被黑客軟件勒索，令香港蒙羞，更損害香港的聲譽，影響投資環境，呼籲其他機構「唔好食花生」，須盡早正視問題。 消委會由昨天(20日)起在其官網表示，該會的電腦系統昨日早上起發生故障，投訴及諮詢熱線、訂閱部、網上價格一覽通以及油價資訊通的服務一度受到影響，相關服務陸續恢復正常。

邱達根：本地企業防範意識較低 科技創新界立法會議員邱達根向《am730》表示，現時東歐、非洲有很多職業黑客，經常透過不同方法盜取數據，而香港是發達城市，數據量大、富有但企業防範意識普遍較低，是黑客理想的目標。他形容，AI工具愈來愈進步，黑客工具增加，相信盜取數據個案會不斷增加，「數據只會愈嚟愈多，慢慢多過喺街上嘅實體盜竊」。 他又指出，私營機構和公營機構均面對黑客問題，但公營機構傳統上留作數據安全的預算不多，「數碼港人手不算多，會唔會請一個專人嚟做數據保安？」，而且網絡安全行業亦缺人才，企業請人亦不容易。 他又指，保安局正就關鍵基礎設施草擬條例，其中包括關鍵數據安全，將參考內地的的《關鍵 信息基礎設施安全保護條例》，規定相關企業如何保存客戶數據和保存的時間等，並有自願或第三方測試的規定；而內地《數據安全法》將數據分等級，就不同等級的數據有不同嚴謹程度的處理措施，「內地做得最成熟，值得香港參考」。 他又認為，政府亦應給予補貼，在港培訓網絡安全專家，並吸引外地網絡安全企業來港。 方保僑：消委會中招顯示黑客能力高 需聘網絡保安專家調查 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向《am730》表示，連續有兩宗公營機構被黑客勒索個案，顯示黑客事件非冰山一角，亦不排除公營機構有被針對的可能，而今次消委會亦中招，顯示黑客的能力頗高，呼籲其他公營機構和大企業警覺，提升網絡保安，一年需做四次數據的審計。 對於消委會的個案，他指，消委會需盡量聘用網絡保安專家調查涉及資料外洩的資料庫，並盡快通知資料外洩的受害者，讓他們及早防範。他亦指，企業遇到黑客勒索時不應支付贖金，因黑客可一直利用數據重複勒索。