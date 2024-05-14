行會通過社工註冊局改組　成員增至27人委任過半　孫玉菡：所有人須宣誓 (更新)

【15:15更新】 政府計劃修改社工註冊局方案。勞福局局長孫玉菡今(14日)指，行會通過修例改組社工註冊局，當中人數增至27人，其中17人是委任，人數較票選多，所有成員上任前須宣誓。

【12:50更新】 勞福局局長孫玉菡不點名批評社工註冊局委任一名正由法庭處理暴動罪控罪的社工陳虹秀，出任註冊局紀律委員會備選委員小組，亦指社工註冊局「五宗罪」，包括註冊局至今未採取行動建立機制，禁止被裁定犯了危害國安罪行者成為社工等。有報道今(14日)引述消息指，政府本周將交代修改社工註冊局的方案，其中會增加委任成員比例，並計劃要求新一屆成員宣誓。據了解，行會今(14日)通過社工註冊局改組，成員由15人增至27人，當中委任成員人數較票選人數多。

據悉規定 成員 宣誓 料修例最快下月通過

據《星島日報》引述消息指，現時社工註冊局有15名成員，8人經選舉誕生，6人由特首委任，餘下1人為社署署長或其代表。惟政府將修改社工註冊局的方案，預料成員人數會增加至20多人，當中委任成員佔多數，但整體組成仍以社工為主。同時，報道指修例亦計劃要求新一屆成員宣誓，以體現相關成員的責任和要求，並會考慮加快除牌程序。

報道稱，鑑於社工註冊局將於本年底換屆，為了趕及改選前完成修例，政府擬將法案在短期內刊憲，下一步會提交立法會首讀，以及成立法案委員會。在立法會加快審議下，法案有望最快下月三讀通過。