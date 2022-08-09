消息：郭嘉銓調任總區指揮官 陳東接任公共關係部主管

警隊傳有高層變動，有傳媒報道指警務處助理處長(公共關係)郭嘉銓將調任港島總區指揮官，公共關係部主管將會由助理處長(保安)陳東接任，二人已展開交接工作，陳東亦將於短期內以助理處長(公共關係)身份接觸公眾。



郭嘉銓自2019年11月反修例期間獲委以重任出任公共關係科(PPRB)總警司，他於1998年中大畢業後加入警隊任職督察，做過前線指揮、機動部隊、保安情報、人事管理等範疇。他於2016年晉升高級警司，出任機場警區指揮官，2018年擢升總警司，先任職人事部服務條件及紀律科，再加入PPRB。2022年3月，晉升為警務處助理處長。



而警務處助理處長(保安)陳東於1996年加入香港警隊，任職督察。在警隊服務期間曾駐守多個前線及總部單位，對保安及刑事情報工作均擁有豐富經驗。他曾在2014至2016年期間借調到香港保安局工作。他於2018年晉升為總警司，先後掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科。在2020年晉升為助理警務處長及主管保安部。陳東曾於內地和海外多所學院受訓，包括北京清華大學、澳洲警察管理學院、美國亞太安全研究中心及英國皇家國防學院。