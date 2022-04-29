消息：鄭鍾偉調至候任特首辦秘書長 李家超今發表競選政綱

李家超過去多天僅在Facebook專頁發圖，沒有露面。

特首選舉唯一候選人李家超完成撰寫政綱，於今早簡介政綱內容，並邀得地區及基層代表出席。李家超明晚亦會現身本港7間電子傳媒舉辦的答問會，歷時一小時。另外，有報道指行政署長鄭鍾偉將出任候任特首辦秘書長，候任特首辦公室將負責統籌政府換屆交接安排。

李家超早前埋頭撰寫政綱，連日未有安排公開活動或會見傳媒。競選辦主任譚耀宗昨表示，李家超已完成撰寫參選政綱，將在今早11時在會展舊翼進行政綱簡介會。他指，已邀請來自港九新界的地區人士出席，並且邀請傳媒到現場旁聽，亦會在網上發放政綱。

李家超競選辦昨午亦向傳媒發出採訪邀請，簡介會後設有傳媒答問安排。大會將以廣東話進行，所有進場人士需通過安檢，並建議進場前自行做快速抗原檢測。

據報，李家超的政綱將提出改組政府架構，由現時的三司十三局改為三司十五局，並增設副司長，以及更多副局長和政治助理，又會繼續推展明日大嶼和北部都會區；另外預料會提出研究在政策上拆牆鬆綁，增加土地房屋供應。

李家超於明晚(30日)8時半亦會出席由本港7間電子傳媒舉辦的答問會，歷時一小時。

另外，多個傳媒引述消息指，行政署長鄭鍾偉將出任候任特首辦秘書長，候任特首辦公室有二十多人，負責統籌政府換屆的交接安排。在政府架構中，行政署為政務司長辦公室轄下，行政署長職責包括為政務司長和財政司長提供支援，協助他們監察制定及推行政府政策和計劃的進展。