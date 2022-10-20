消息：限聚令要維持 染疫兩歲半童續危殆

本港昨增5,142宗新冠肺炎確診，包括390宗輸入個案，總數再次突破五千宗。患有急性壞死性腦炎的確診兩歲半男童，昨仍在伊利沙伯醫院兒科深切治療病房留醫，情況仍然危殆。醫管局指，過去兩個月共有11名兒童危殆個案在兒科深切治療部留醫。

醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓稱，接種新冠疫苗可減低兒童感染後出現急性併發症、重症或死亡，以及康復後的中、長期後遺症風險。他又指，幼童同時感染流感及新冠病毒或出現嚴重情況，呼籲家長盡快安排子女接種新冠和流感疫苗。

政府今日放寬「限聚令」上限至12人，消息指政府認為措施仍有一定需要保留，以減少特定情況的聚集，或在豁免聚集限制時施加額外限制，如要求大型體育活動的參加者先做快速測試。