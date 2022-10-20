消息：限聚令要維持 染疫兩歲半童續危殆

本港昨增5,142宗新冠肺炎確診，包括390宗輸入個案，總數再次突破五千宗。患有急性壞死性腦炎的確診兩歲半男童，昨仍在伊利沙伯醫院兒科深切治療病房留醫，情況仍然危殆。醫管局指，過去兩個月共有11名兒童危殆個案在兒科深切治療部留醫。
醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓稱，接種新冠疫苗可減低兒童感染後出現急性併發症、重症或死亡，以及康復後的中、長期後遺症風險。他又指，幼童同時感染流感及新冠病毒或出現嚴重情況，呼籲家長盡快安排子女接種新冠和流感疫苗。
政府今日放寬「限聚令」上限至12人，消息指政府認為措施仍有一定需要保留，以減少特定情況的聚集，或在豁免聚集限制時施加額外限制，如要求大型體育活動的參加者先做快速測試。
消息人士：「逆隔離」確有難度
入境措施上月底放寬至「0+3」，消息人士未有正面回應放寬時間表，僅稱冬天將至、「未係時間」放寬至「0+0」。消息人士又強調，放寬措施時要考慮醫管局的承受能力，認為醫管局仍有近兩成服務受影響並不理想。
另外，港府早前透露曾與內地商討「逆隔離」安排。據悉，由於本港確診數字較內地「實在高好多」，加上人手安排、運送過程具風險和有困難，形容措施「冇想像中咁易」，承認現時與內地通關的確有難度。