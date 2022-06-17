消息：9名現屆官員過渡新政府 3議員加入新班子

距離新政府宣誓就任尚餘兩周，候任行政長官李家超亦已完成組班。消息指，9名現屆主要官員及4名現任局長留任，另有3名立法會議員轉任問責官員。據悉原特首辦主任陳國基將成為政府「第二把手」，出任政務司長，陳茂波留任財政司長，律政司長則由大律師公會前主席、現任消委會主席林定國擔任。

新政府架構將變成三司十五局，政圈傳出新一份官員名單。據悉，現屆政府三司中只有財政司長陳茂波留任，新增的副手將由現任發展局長黃偉綸轉任。政府「第二把手」、政務司長則由陳國基出任，其原來特首辦主任一職將交予保安局常任秘書長葉文娟；政務司副司長是修例風波期間出任對話辦主任半年的退休政務官卓永興。律政司正、副司長均是官場新丁，消息指，大律師公會前主席、現任消委會主席林定國會接替鄭若驊，副司長為立法會議員、民建聯副主席張國鈞。

局長方面，消息指有4名現任局長留任，包括鄧炳強、曾國衞、許正宇及楊潤雄，楊潤雄會轉任新設的文化、體育及旅遊局長，教育局長一職由副局長蔡若蓮升任，鄧炳強、曾國衞、許正宇就留任現職。

多名常秘升任局長

另外，由運房局分拆出來的房屋局，將由建築署長何永賢升任；運輸及物流局長由發展局前常秘林世雄出任。環境及生態局長就由現任環境局副局長謝展寰升任；勞工處長孫玉菡出任勞工及福利局長。發展局長亦有政務官背景，由現任常秘甯漢豪擔任；公務員事務局長就由常任秘書長楊何蓓茵擔任。商務及經濟發展局長，消息指會由前國泰港龍行政總裁、大灣區航空行政總裁丘應樺出任。新的醫務衛生局長人選預料會是港大深圳醫院院長盧寵茂。

3名議員將進入新班子

據了解，新一屆政府共有3名立法會議員轉跑道出任問責官員，除了民建聯張國鈞出任律政司副司長外，工聯會麥美娟將出任民政及青年事務局長；選委會界別議員、城大生物講座教授孫東則出任創新科技及工業局長。

按程序，李家超班子要先提名報請中央，再作任命。按慣例候任特首將會在換屆前，率領新政府的司局長見傳媒。