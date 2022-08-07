消費券今晨開始分階段向合資格人士發放

第二階段消費券今晨發放，政府表示，已經六間儲值支付工具營辦商，上階段合資格市民為636萬名，今個階段消費券不向計劃或已永久離港人士發放，加上接受專才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學合資格新登記人，約621萬名市民可獲發今輪消費券。

選擇透過支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK收取消費券的市民，其2,000元消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，有關金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包，市民在付款時只需開啓應用程式選擇使用消費券，便可直接以消費券付款。第二期3,000元消費券將於10月1日發放。

選擇以八達通收取消費券的市民，可透過八達通手機應用程式拍卡領取，亦可到設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場或八達通服務站拍卡領取，有關金額會與八達通卡內原有的儲值額合併。市民可如常使用八達通卡付款，若有關消費屬消費券適用範圍的項目，會自動計入「合資格消費」總額。發言人提醒以八達通領取消費券的市民，只要「合資格消費」累積總額在特定期間內達到指定目標，尾期1,000元消費券便會在達標後的下一個月16日發放，詳情可參閱消費券計劃網站（www.consumptionvoucher.gov.hk），或致電熱線18 5000查詢。八達通將分三期領取，第二期2,000元於10月1日發放，餘下1,000元視乎消費總額達4,000元日期發放。