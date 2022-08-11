消費券加持 美食博覽展商冀銷情返疫前 推必買日式食品、必搶1元筍貨

暑期大型展銷會浪接浪，美食博覽和電腦節接踵而至。其中美食博覽今開鑼，不少展商均料受惠消費券，將有好銷情，期望重返2019年水平，也有展商從公眾展轉戰國際茶展展區，冀3日展期可「收穫」5日成績。抵港檢疫安排放寬至「3+4」，有展商料同時刺激哈日族「回鄉」前的購物慾，除將日本食品帶到展覽，更以日本名勝和特色設計攤位，讓大家作「遊日前熱身」。

一連5日美食博覽正好在消費券發放(7日)後開幕，「日清」市場部助理經理羅銘亮表示，預期一定較上屆好，觀察到動漫展等入場人數似返回19年疫情前時水平，銷情也希望一樣好，會比去年準備多15%至20%貨應市。展覽第二年不准試食，他坦言可惜，就吸客之道，他指港人最愛日本旅行，今年以日本景色、名勝、車站設計攤位，也帶來日本北海道小麥粉所造的新款即食麵(20元1包5個麵、約九折)，冀讓港人來會展有遊日感覺。「合興隆」主打日式果酒、梅酒等酒品，營運經理高先生指，去年不設試飲對銷情有影響，今年確有些擔心，但因有消費券亦感樂觀，今年首次準備福袋應市，99元包含各一支柚子酒、清酒及韓國燒酒，值140元，兼送2隻心型杯，全場亦有八折、個別推廣產品再多一至三折「折上折」優惠，冀以優惠價吸引消費者買回家試飲。他們也在攤位展示日本清酒地圖，冀引起消費者興趣。

「思鄉」哈日族必買

「MILK TOP」則以日本美食祭作今年參展主題，銷售總監王振雄指，放寬返港檢疫後，相對數月前出遊誘因更大，相信日本美食會吸引想念日本的市民。產品方面，他們引入了日本進口鮮奶，正是日本便利店或超市所售的鮮奶，與目前市面普遍、毋須雪藏的保鮮奶不一樣，冀更能觸發「思鄉」情。「金茶王」往年參加博覽的公眾展，今年轉戰3樓另一展廳的國際茶展，該展只辦3天。總經理黃浩鈞不擔心「無人上嚟」，稱3天展期為周末時間，加上消費券幫助，相信很多人冀盡早享優惠。他們的大排檔樽裝奶茶原價12.8元，會場價9元兼加1元可換多支，其他產品另有優惠，冀3日銷情得到5日成果。「南北行」業務發展經理崔家權則指，會展站啟用可減輕雨天影響，亦有信心受惠消費券，但預測成績較保守，冀跟去年持平。

必搶一元海味 月餅 雞煲

美食博覽、家電．家品．博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展今起舉行，4展合共逾1,000家參展商，多家展商推出多款1元優惠，包括安記海味1元參賽，贏家可得300罐鮑魚、1元2件貓山王榴槤冰皮月餅、1元樂婷媽媽鮑魚雞煲等。樂婷媽媽今年除續現場以香味吸客，更會播放雞啼聲，誓搶消費者注意力。

美食博覽後，香港電腦通訊節緊接於下周舉行，除有展商推出低至1元產品外，大會向購票入場人士再送出10至500元現金消費券，及300個「激安大購賞」名額，望今屆銷售額在消費券帶動下，與去年相若。