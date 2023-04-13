消費券周日發放 7千人儲值工具失效未更新

新一期消費券於周日(16日)向640萬名合資格人士發放，香港永久居民及新來港人士獲發3,000元，透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士亦獲1,500元。政府提醒，以八達通領券的市民，應用去年領券的八達通卡領取；若該卡已退回或遺失，應使用已作更新登記後的八達通卡領券。由於八達通卡有儲值限額，市民如在消費券發放當天拍卡時，未全數領取獲發的券額，可在隨後經消費降低八達通卡內的儲值額後再拍卡領取。

政府指，約7千人的儲值支付工具帳戶已失效，他們可遞交更新登記紀錄的申請，消費券將稍後發放，具體日期另行通知。

另外，以八達通領取消費券市民亦要留意，發放消費券當日，亦是政府發3月份公共交通補貼派發日，據指，市民在補貼領取站或八達通服務拍卡會優先領取未收的交通津貼，餘額才是消費券，除非交津補貼為零元，否則市民當日須拍兩次，才能領取消費券；透過便利店、超市、手機App等方式領取消費券，則要留意交津補貼超過3個月未領取，將會失效。