消費券推廣電子商貿成發展新動力 陳茂波：正面支撐「逆風」經濟

財政司長陳茂波在網誌表示，政府今日起向合資格市民分期發放第二階段消費券，總額逾300億元，相信連同各儲值支付工具營運商、商戶及商場「疊加」優惠及消費者「加碼」消費，可增強消費券帶來的「乘數效應」，對急需支撐的本地經濟，提供一定提振作用，自己也今日用消費券外出「歎杯靚茶」，早上已購買棉花糖及爆谷與街坊分享。

陳茂波提到，今天有約621萬名合資格的市民收到首期2,000元的消費券，這批合資格市民包括今年4月已獲發第一階段消費券，並符合第二階段相關資格準則的原有登記人，以及透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人；這批市民會分期獲發合共5000元消費券。另外約15萬名符合資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，他們會分期獲發合共10,000元消費券，今天他們獲發的第一期券額為3,000元。這意味今天合共有近130億元的消費力注入本地零售及餐飲等市場。

在被通知為不符合資格準則的登記人當中，秘書處共收到逾15萬宗覆檢申請，主要來自一些曾以「永久性地離開香港」為由，作出法定聲明以提早提取強積金等的市民，當中約10萬4千宗申請已覆檢成功，有關人士今日可獲發消費券，並已獲發短訊通知。秘書處正全速處理其餘覆檢個案，如果覆檢成功，有關人士最快也可於本月16日獲發消費券。

陳茂波指出，環球經濟面對「逆風」，加息及經濟衰退的陰霾揮之不去，加上第五波疫情衝擊，本港經濟未能延續去年反彈動力，今年首兩季按年再度收縮，但4月發放第一階段消費券時，剛處於疫情稍緩，支持該月零售銷售總值升11.7%，是2月以來零售銷售唯一錄得升幅的月份，足見疫情受控及消費券對支撐消費市道帶來正面作用。自消費券計劃去年開始運作以來，消費者及商戶對電子支付的接受程度日漸提高，應用範圍亦逐步擴闊。截至今年6月底，主要儲值支付平台合共增加了約710萬個消費者帳戶及約13萬個商戶用家。今年上半年即使零售銷售貨值下跌2.6%，但當中透過網上銷售的貨值卻上升24%。可以說，消費券加速了電子支付的應用和普及程度，讓零售交易從消費端起始便以數字化的模式呈現，為商戶及企業提供更多新的機遇，探索商業新模式、發掘潛在新市場。

他引述國家主席習近平在七一重要講話中提出的「四點希望」，當中包括「不斷增強發展動能」；他認為數字化是必然方向，是增強發展新動能、增添發展新動力的驅動器。創新科技固然是經濟新引擎，帶動新的重點產業發展；同樣重要的是將科技應用和數字化發展，引進傳統產業及企業的營運當中帶動產業升級轉型、開拓新的增長點。