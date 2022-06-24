消費券昨起可改儲值支付平台 市民︰新平台優惠吸引擬轉會

第二階段電子消費券最快於8月7日發放，今輪新增兩個儲值支付平台，令平台增至6個，政府亦容許市民昨起未來1月「轉會」選擇更合意收款儲值工具，有部分市民昨早已到服務中心查詢相關手續。

6個儲值支付平台包括滙豐PayMe、中銀BoC Pay、八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK及Tap＆Go拍住賞。市民昨起至7月23日可登記「轉會」，另政府放寬容許有條件成為香港永久性居民人士、新來港人士可領取全額一萬元消費券。

政府設立8個臨時服務中心，供市民查詢安排。有前來的市民表示，因發現另一支付平台較現有的推出更吸引優惠，故擬「轉會」，但日前聽聞有騙徒會偷資料盜領消費券的新聞，故親身前來中心查詢更改手續「較安心」。亦有來港兩年的新來港人士大讚政府安排，但她指因不明申請手續，故前來了解。

臨時服務中心6月23日至7月23日周一至六早上9時至下午6時，公眾假期除外，提供服務。當局建議，為免輪候，市民可致電185000預約前往時段。

另外，八達通公司提醒，使用八達通領取消費券但剛領取樂悠咭的市民，毋須重新登記2022年(第二階段)消費券計劃；指合資格市民用已登記消費券的八達通卡先行於8月7日起領取第一期消費券，其後透過八達通服務站使用「易轉服務」，將該卡上的服務轉移到樂悠咭，此舉可避免市民延誤領取第二階段的第一期消費券；「易轉服務」後，沿用的八達通卡將會被收回或註銷。