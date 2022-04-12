消費券計劃推行兩年，警方累計拘15人。

消費券計劃推行兩年，警方商業罪案調查科及西九龍總區刑事部根據情報分析後，至今共拘捕11男4女，年齡介乎20至66歲，涉嫌欺詐、串謀詐騙及盜竊。所有被捕人已獲准保釋候查。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方指，累計接獲386宗有關消費券的騙案，涉款約160萬元。調查顯示，被捕人以不同手法騙取消費券，包括以不法手段取得受害人個人資料，冒認受害人或謊稱獲得受害人授權作登記並將電子消費券轉至不同支付平台；亦有個案是有人利用已去世人士(如親人)資料作登記後，被消費券計劃秘書處揭發。警方呼籲如市民對消費券計劃秘書處來電的真確性存有懷疑並需要進一步確認，可致電消費券計劃熱線185 000。而市民又如果懷疑遇到騙案，應致電警方「防騙易熱線18222」查詢或瀏覽反詐騙協調中心專屬網頁（www.adcc.gov.hk）獲得最新的騙案警示。

有人誤收他人消費券拒退還

另外有受害人錯誤輸入支付平台帳號令電子消費券落入他人的支付平台，但對方拒退還款項，有239宗或涉盜竊。警方提醒市民，不要因為一時貪念而鋌而走險作出違法行為。另外，消費券計劃的相關指引清楚列明消費券只可以用於本地消費，不可以兌現或作其他用途。市民切勿以身試法。

警方強調，欺詐、串謀欺詐及盜竊均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十至十四年，市民切勿以身試法。