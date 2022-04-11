消費券首個星期日 陳茂波︰消費氣氛有改善

政府派發消費券首個星期日，加上疫情進一步緩和，市面上人流明顯較上周更多，電器店、金舖，甚至玩具店均人頭湧湧。有市民表示，早已想換手機，因政府早前宣布會派發消費券，推至待券後購買，「依家政府送嘅，會更開心。」市民劉小姐亦表示，因為八達通只能領取3,000元上限，昨趁周六放假已用畢該些款項，昨日再拍卡領取另外1千元，料下月中可領取首期最後一千元。

新鴻基地產地產代理執行董事馮秀炎指，新地十五大商場推出多重消費獎賞，商場人流回升至疫前水平，不少顧客的消費均超越政府消費券金額。如商場apm內有商戶在高峰期有逾百人排長龍等入店，兼要分區輪侯，連結帳都要輪候近半小時。

配合政府電子消費券刺激經濟的措施，沙田新城市廣場亦於同期加碼推出逾1,000萬商場電子禮券。該商場指，消費券派發後的首個周六(9日），為商場帶動25%人流及消費額有雙位數字增長。當中餐飲、電子產品及珠寶鐘錶商户相對明顯，相信首周末人流與上周相比達30%升幅。

財政司司長陳茂波表示，消費券發放首日，有100萬名市民透過八達通手機應用程式來收取消費券，較去年高三成七，反映市民已熟習以便捷的電子方法取得服務。他又指，留意到消費券發放後，市面的消費氣氛有改善，有市民打算善用消費券時間的彈性，先比較不同商店及商場優惠，待疫情進一步緩和才消費，亦有商戶提供有效期頗長的優惠，待社交距離措施放寬後讓市民盡情消費，加速經濟復甦。