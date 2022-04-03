消費券｜政府宣布本月7日發放電子消費券首階段5000元

政府宣布，本月7日起將向630名合資格市民發放2022年消費券計劃首階段的5,000元消費券，支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民當日會收到有效期至10月31日的消費券；以八達通收取的市民可於當天拍卡收取首期4,000元消費券，可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機App拍卡領取，首次拍卡不可超過3,000元限額，消費後可再拍卡收取消費券餘額，5月至10月期間「合資格消費」累值4,000元，即可在下一個月16日獲發尾期的1,000元消費券，即市民最快可在6月16日收取尾期1,000元；最後10月須達4,000元，才可在11月16日最後限期收到首階段的尾期消費券。

冀為受相當壓力市民提供一點支援

陳茂波指，已成功登記去年消費券計劃的市民均會在4月7日收到首輪消費券，市民當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。他在網誌中補充，在4月初發放首階段消費券目的冀為疫情下承受相當壓力的市民提供一點支援，今次消費券使用期較長，讓市民能更彈性安排消費計劃，毋須急於外出消費，亦希望延長達300億公帑為市場帶來的正面效應，增加商戶生意。

去年登記、未更新帳戶市民仍可辦手續更改資料

政府提醒，疫情然嚴峻，市民消費須務必嚴格遵守防疫措施，消費券有效期長達7個月至10月31日，毋須急於外出消費，並建議市民可盡量使用八達通手機App拍卡領取消費券。去年成功登記消費券計劃、但有關信值支付工具帳戶已失效卻仍未更新登記的合資格市民，仍可透過消費券計劃網站下載，或透過熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，無須貼上郵票；或使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。至於持有「樂悠卡」、而又需要進行上述更改的市民，可致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。不過，相關市民收取消費券的日期將會遲於4月7日，具體情況會另行通知。陳茂波指，極少部分因不同原因需更新帳戶資料市民已完成手續；消費券有效期約7個月，即每天約用20元便能在限期前用完，有較大彈性。

陳茂波又重申，維護經濟及打工仔生計最有效方法是快速有效控制疫情，貫徹推行「動態清零」策略，爭取盡快與內地通關，在妥善管控風險前提下積極安排與國際恢復往還，最符合本港市民及社會整體利益。