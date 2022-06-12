消費券｜陳茂波冀「轉會」力量令市民享最多優惠 周內公布下階段詳情

新一期消費券第二階段的5000元將於暑假發放，政府本周將公布發放詳情。財政司司長陳茂波指，當局新增了兩家儲值支付工具營辦商，相信將有一輪的宣傳攻勢及優惠吸引客戶，他亦十分希望市民透過「可以轉會」的市場力量，能享受最多消費優惠，讓消費券能發揮更大的槓桿效應，讓電子支付的發展能更廣、更闊、更深。

陳茂波在網誌中指，市民若「唔轉會」、即沿用上次收消費券的儲值支付工具，便毋須做任何登記手續。政府會自動核對之前已登記的資料，讓合資格的市民能在指定時間順利收到消費券。

他又表示，本港零售市道略有好轉，早前公布的四月份零售銷售按年彈升11.7%，結束了持續兩個月的跌勢，單月總銷售貨值亦重上300億元的水平。而今年頭四個月零售總銷售貨值總計跌約3%，但網上銷售貨值逆市升36%。

而網上銷售數字上，有實體店的零售商今年首四個月的網上銷售額逾67億元，增長48%；虛擬商店同期銷售額為43億元，增長20%。他稱數字反映即使整體零售市道仍受疫情困擾，但網上銷售仍能持續呈現增長，而且佔比一直在提升。而當中更為受益的是已有實體零售店的零售商，意味在傳統的零售商戶中，網上銷售及數字化交易的比率正穩定地提升。

他又指，今年初的《財政預算案》中提出成立「數字化經濟發展委員會」，籌備工作已近尾聲，將透過業界精英和專家學者，匯集各方智慧，為數字化經濟發展定出藍圖，作為日後加快聚焦發展的導航。