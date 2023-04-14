商場消費攻略 食買玩賺盡回贈

想善用消費券買新衫，嘗美食，同時盡情玩樂？集齊食買玩的商場絕對能滿足大家的多重願望！迎接消費券熱潮，各大商場已各出奇招刺激消費，精明的大家當然要收藏以下攻略，邊消費邊賺盡獎賞回贈，更盡興！

朗豪坊 X BUNNI KONBINY兔子便利商店

GAME START!購物賞 朗豪坊為了讓大家享受購物滿Fun樂趣，由4月21日至5月21日期間特意邀請網紅BUNNI KONBINY兔子便利商店到港拓展業務，帶來【朗豪坊X BUNNI KONBINY兔子便利商店：GAME START！購物賞】企劃。內裡不但有設計鮮明亮眼的Coffee Corner、自助收銀機等打卡場景，還設有「Bunni擲彩虹遊戲」，只要消費滿$300並加入成為LP CLUB會員，即享免費禮遇及換領遊戲代幣參加遊戲，有機會贏走主題限定精美禮品或精選商舖優惠券；逢星期三及日更可享Double賞！

新城市廣場送高達$7,000禮券

HomeSquare賞高達$8,340購物券 新城市廣場及HomeSquare聯手大派逾$2,000萬商場電子禮券！由即日起至5月31日期間，新城市廣場推出「春日消費券購物賞」，只要以電子貨幣消費滿指定金額即送高達$7,000電子禮券；以消費券支付更額外送$50 Play Park玩樂電子禮券。HomeSquare則推出「賞你家居提案」，由即日起至4月30日以電子貨幣消費滿指定金額，能享高達$3,590商場電子購物禮券及額外$4,750商戶優惠禮券；於4月16日起以消費券支付更加送$100 HomeCircle電子禮券。

荃灣廣場送最高$750電子禮券

新達廣場贈高達$450獎賞 配合消費券，荃灣廣場及新達廣場同樣推出消費獎賞。由即日起至5月7日，於荃灣廣場以電子貨幣即日消費滿$3,000，即享「消費Power Up!」送出的$150商場電子贈券組合；於4月16至25日期間消費滿$6,000，更可獲贈共$500荃灣廣場指定贈券及$100新都會廣場美容電子贈券。另外The Point會員於即日起至5月7日在新達廣場消費滿指定金額，單日最多可獲贈高達$450商戶電子贈券，盡享「火熱消費賞」。

YOHO MALL「日日購物賞」

疊加2重獎賞 單日回贈高達$810 日日購物，日日有賞！The Point 會員由即日起至4月30日，以電子貨幣消費滿$1,000即賞$50電子贈券；由消費券發放當日起再加推額外2重獎賞，以電子貨幣消費滿$4,500即賞$300商場電子贈券套裝；以指定信用卡消費滿$9,000，在$360 Point Dollar之上還獨家加碼送$100新地商場贈券，即單日回贈可獲高達$810；另送2次參加大抽獎機會，有機會贏取新型號電動車！