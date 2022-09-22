新一輪消費券10.1到手 商場加碼賞 推6小時跨區聯場免費泊車促消費

特區政府將於10月1日派發新一輪消費券，碰上國慶及重陽節紅假，正好趁機購買心頭好。新地12大商場除趁機加碼推出全新「消費券賞上賞」優惠外，更首度推出6小時跨區聯場電子免費泊車券，方便大家駕車與家人跨區消費。
新地12大商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、[email protected]及[email protected]為迎新一輪消費券，斥資200萬元推「消費券賞上賞」，由10月1日至31日，The Point會員於商場消費滿指定金額可賺高達2,050元商場贈券組合及最多6小時聯場電子免費泊車券，回贈高達23%。首度推出的跨區聯場電子免費泊車券，可於東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki及卓爾廣場等7大商場通用。
The Point會員於同商場以電子貨幣累積消費滿指定金額，更可自動參加「最高消費上單王」，有機會獲贈5,000 Point Dollar，於參與商戶當現金使用；另於12月30日或之前於領獎商場以Point Dollar累積消費滿5,000元，並於指定日期前成功登記，更可額外獲該商場1,000元電子贈券組合。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指出，商場乘消費券推出多項新優惠，有助帶動跨區消費及刺激銷情，預料國慶人流及營業額將錄20%及30%增長。相信第四季旅遊氣氛轉趨熱烈，加上佳節臨近，商場銷情將持續暢旺，旅遊用品行業可望迎來小陽春。