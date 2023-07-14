歐化寶夏日優惠 折完再減 精選床褥低至6折滿$3,000即減$500

歐化寶床褥傢俱專門店，以健康為本，透過特色床褥及枕頭，貼身為顧客帶來一個舒適的睡眠新體驗！歐化寶全新夏日優惠，精選床褥低至6折，消費滿指定金額再減$500，趁今個暑假，盡享多重折扣之餘，善用消費券，以超抵價錢盡享健康生活！

即日起，凡於歐化寶選購床褥及枕頭，折實滿$3,000，可即時再享有$500現金折扣，購買床褥更獲升級贈品。夏日精選推介之一 <薄裝護脊健康床褥>，床褥連床墊厚度約5.5吋，纖薄設計適合單層及雙層床架，床褥特別選用錦織布，耐磨性強；附設床墊，有助提升睡眠舒適度，內裡選用特硬聚脂棉墊，透氣度佳，打造清爽舒泰的睡眠享受。標準單人床褥 (91cm×183cm) 原價$4,280，現折實價$2,568，贈送1個甜睡枕；標準雙人床褥 (122cm×183cm) 原價$5,580，折實$2,848，即時再送2個甜睡枕。

歐化寶逾40年一直提供優質產品以提升睡眠享受，重點推介<Supreme Deluxe獨立袋裝彈簧床褥>，透過獨立袋裝彈簧，獨立受力，配合高密度乳膠墊層，包身透氣及回彈力強，打造極佳承托。特別選用美國Feran Ice針織布料，細緻觸感，配合開放式氣孔設計，立體透氣及清爽舒適，為享受頂級完美舒適睡眠的極佳選擇。標準單人床褥 (91cm×183cm) 原價$8,430，現折實價$4,558，再贈送1個甜睡枕。