消費券2022丨SmarTone「送錢畀你」衝Phone衝GB 出新機上台優惠連環送

第二期消費券正式發放，根據大家所選擇的電子支付平台，將率先領取2,000港元電子消費券。SmarTone亦唔執輸，宣布推出推出多優惠搶客，包括新客戶5G上台月費計劃及旗艦手機優惠。新客用消費券上SmarTone 5G，獨家預早贈送新機折扣，最多慳5,500港元助你入手機王14！

新客上台享機王 14 折扣

以180GB數據5G月費計劃為例，新客戶以消費券上台可享優惠月費398港元，相當於2,800港元(28個月合約)月費回贈，合約期內客戶更可豁免18港元行政費、額外獲贈300港元超市現金券及多項免費增值服務。此外當新機王14正式推出60日後出機，機價減高達3,500港元，如再出4張5G附屬SIM，機價再減最多2,000港元，最多可節省5,500港元！新客戶選用5G SIM Only服務計劃，180GB數據計劃月費僅337港元，相當於3,880港元月費回贈、豁免行政費與額外獲贈300港元超市現金券。再者，客戶到SmarTone選購Samsung Galaxy A53/A33 5G手機及登記指定月費計劃，亦可享即上台買機優惠高達1,694港元。

舊客續約送 7,000 港元手機現金券

不止新客，特選舊客一樣有連串續約優惠，如以月費398港元續約24個月180GB數據5G計劃，即送高達7,000港元手機現金券、免費Samsung Galaxy Buds2真無線耳機乙對、月費回贈以及免費增值服務，優惠總值逾萬港元。換句話說，用5,000港元消費券即享10,000港元優惠倍增！

值得一提，官方仲有SmarTone Home 5G寬頻轉台限時優惠，月費僅148港元(24個月合約)，除可免6個月月費外，還可獲贈「家+電話」服務連無線數碼電話，優惠總值2,628港元。