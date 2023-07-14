灰甲易請難送須正視 治療灰甲防止擴散

灰甲又稱「甲癬」，是指指甲因為被黴菌寄生，黴菌以指甲為營養，造成指甲變灰、變黃及變厚的情形，由於灰甲是一種長期慢性的黴菌感染，若沒有積極治療，黴菌可能會感染身體其他部位，導致手癬、股癬、香港腳等問題。灰甲亦具高度傳染性，因為黴菌寄生在指甲內，只要甲屑掉落，就可能會傳染他人。而且真菌生命力極強，喜好潮濕溫暖的環境，而香港又處於南方屬亞熱帶氣侯，令患上灰甲的機率大增。

甚麼原因導致灰甲？

最常見的原因是由真菌 (又稱癬菌) 引致指甲受感染，而酵母菌和黴菌也可導致感染。指甲真菌是一種持續傳染性疾病，可人傳人，尤其在公共場所如游泳池和體育場館，在這類潮濕環境易讓真菌滋潤傳播。真菌從指甲槽的細微裂縫進入，並繼續感染至指甲內部組織。受感染的指甲是因酶 (又稱酵素) 侵襲所引致，它可分解指甲上的角質素，形成灰甲。這種感染多發生在腳趾甲，因鞋子提供黑暗、溫暖及濕潤環境，有利真菌生長。

灰甲有甚麼徵狀？

指甲會出現凹陷、下方增厚、變色、混濁、甲床剝離等，增厚變形的指甲更會壓迫甲床，造成痛楚，誘發指甲周圍肉芽增生，影響行走。

灰甲初期由指尖開始受感染及指甲邊緣變濁、變白、變黃甚而變黑褐色，而且失去光澤。指甲面會漸漸變厚而成粉狀，還變得脆弱而且容易斷裂，並開始出現黃白斑點，最後指甲板會脫離基部或脫落。

如何預防灰甲？

從以下個人衛生及生活習慣開始，有助預防灰甲：

‧穿著合適尺寸的鞋及棉質透氣襪，並每天清洗換穿

‧不要與他人共用鞋襪

‧保持趾甲清潔及乾爽，並定期適當地修剪

‧在游泳池、桑拿浴室及公眾沐浴間應穿著拖鞋/涼鞋，避免赤腳走動灰甲康復需時多久？

手指灰甲治療時間約6至8個月，腳趾甲約8至12個月，讓健康的指甲重新長出，把受感染的指甲往外推，直到整塊指甲長完後，才是真正痊愈。治療時間需視乎患者指甲生長速度，時間因人而異。