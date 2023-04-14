精明的大家在使用消費券消費時，在個人和家人的健康上的「投資」當然也是必不可少！
日本熱賣脫髮救星
KAMINOWA法之羽養髮液
不想年齡秘密被逐漸稀疏的頭髮出賣？那就需要在保持頭髮濃密年輕、防脫髮、促進生髮上下重功夫。濃髮有道的藝人黃德斌所選用的KAMINOWA法之羽養髮液，為日本皮膚科醫生DR.沼本秀樹推薦，並被日本up PLUS編輯部選為No.1<頭皮護理品牌。產品含有日本厚生省認可生髮功效的Swertianin，科研實證3星期生髮150%#，有效仰制脫髮因子高達64%+。加上不含矽、香料、色素及礦物油，獨特凝露質地搽上頭皮、頭髮後，依然清爽不黏笠，毋須沖洗。用家一致讚好，有效抑制細菌滋生及抗炎，改善尷尬的頭油味，並改善髮線後移、分界線闊、M字額、地中海、產後或病後脫髮等等問題！日本製造，男女皆適用。
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<法之羽於2020年11月被UpPLUS編輯部選為No.1的頭皮護理品牌，其結果並於UpPLUS 2021年1月號內公佈
#使用Swertianin Extract 3星期毛髮再生、生長150%，使用Swertianin Extract 29天的測試結果
>只限同款，買3盒法之羽養髮液80克額外送1盒，數量有限，送完即止。所有價格以店舖為準，如有爭議，萬寧保留最終決定權
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消費券優惠大放送
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進補恩物百草之王
南北行蔘之元高麗參
被譽為「百草之王」的高麗參具補元氣、強免疫、去疲勞、抗氧化等多重功效，絕對是送禮自用皆宜的進補恩物之一。南北行蔘之元高麗參源自一千五百年歷史的韓國百濟錦山，成分100%選用6年根高麗紅參，獲GMP認證，品質超卓，功效顯著。另有口服液可選，獨立包裝方便攜帶，一撕開即可飲用，隨時滋補。適逢南北行蔘之元100週年誌慶，配合消費券推出超級優惠回饋顧客，部分貨品以低至55折起發售，切勿錯過！
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