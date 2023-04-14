日本熱賣脫髮救星

KAMINOWA法之羽養髮液

不想年齡秘密被逐漸稀疏的頭髮出賣？那就需要在保持頭髮濃密年輕、防脫髮、促進生髮上下重功夫。濃髮有道的藝人黃德斌所選用的KAMINOWA法之羽養髮液，為日本皮膚科醫生DR.沼本秀樹推薦，並被日本up PLUS編輯部選為No.1<頭皮護理品牌。產品含有日本厚生省認可生髮功效的Swertianin，科研實證3星期生髮150%#，有效仰制脫髮因子高達64%+。加上不含矽、香料、色素及礦物油，獨特凝露質地搽上頭皮、頭髮後，依然清爽不黏笠，毋須沖洗。用家一致讚好，有效抑制細菌滋生及抗炎，改善尷尬的頭油味，並改善髮線後移、分界線闊、M字額、地中海、產後或病後脫髮等等問題！日本製造，男女皆適用。

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<法之羽於2020年11月被UpPLUS編輯部選為No.1的頭皮護理品牌，其結果並於UpPLUS 2021年1月號內公佈

#使用Swertianin Extract 3星期毛髮再生、生長150%，使用Swertianin Extract 29天的測試結果

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+抑制5αReductase活動的測試結果