$3,000無痛入手 心水Gadget情報

首期消費券即將到手，相信不少人已急不及待要瘋狂購物一番！若打算趁機買入電子產品及家電，以下優惠及新品情報或能助你一臂、確立「目標」，一收到首期消費券即入手，早買早享受。

友和6大勁賞消費

下周四低至1折激筍閃購 友和YOHO不只接受多人合併付款和自選方式找尾數，還分別帶來6大支付平台各自的限定產品優惠。例如以PayMe付款便可以$1,799(原價$2,699)購入iLifeA10s掃地拖地二合一機械人(香港行貨)；使用BoC Pay即可以$2,999(原價$3,680)購買Dyson Supersonic HD08 風筒(香港行貨)，非常划算。另外下周四凌晨12點亦會舉行「消費券必買人氣王」主題的激筍閃購活動，有機會以低至1折的價錢將心水貨品搶購回來！

入門級全無線耳機

Sony WF-C700N千元有找 若想轉用全無線降噪耳機，可考慮入手Sony新推出的WF-C700N 全新全無線耳機。別看價錢相對便宜($999)，其功能性絕對不容小覷。WF-C700N 設計符合人體工學，佩戴時舒適度和穩定度兼備；耳機設有降噪功能及環境聲模式之餘，具有風噪抑制結構及適應性音效控制功能，耳機會根據情況切換聲音模式，讓用家的聆聽和通話體驗不被干擾。音效方面，DSEE數碼音質提升技術配合Sony 5毫米驅動單元，能帶來真實人聲和雄渾低音的最佳效果。

Logitech G FITS 真無線遊戲耳機 (黑/白) $2,399

打機一族必備 Logitech G FITS電競級無線耳機 要數Logitech G FITS的最大賣點，無疑是其Lightform專利技術，能在短短60秒內令耳塞達至客製化貼合耳道的效果，不但更舒適穩固，被動隔音效果也更優越。其配備的低延遲藍牙連線及首次採用的LIGHTSPEED無線功能，在PC、Mac、遊戲主機和移動裝置上皆能帶來高品質音效性能；配合內置的波束成形麥克風，就能讓用家保持最佳溝通品質，更投入在極致的遊戲互動體驗當中。