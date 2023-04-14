$3,000無痛入手 心水Gadget情報

首期消費券即將到手，相信不少人已急不及待要瘋狂購物一番！若打算趁機買入電子產品及家電，以下優惠及新品情報或能助你一臂、確立「目標」，一收到首期消費券即入手，早買早享受。
友和6大勁賞消費
下周四低至1折激筍閃購
友和YOHO不只接受多人合併付款和自選方式找尾數，還分別帶來6大支付平台各自的限定產品優惠。例如以PayMe付款便可以$1,799(原價$2,699)購入iLifeA10s掃地拖地二合一機械人(香港行貨)；使用BoC Pay即可以$2,999(原價$3,680)購買Dyson Supersonic HD08 風筒(香港行貨)，非常划算。另外下周四凌晨12點亦會舉行「消費券必買人氣王」主題的激筍閃購活動，有機會以低至1折的價錢將心水貨品搶購回來！
入門級全無線耳機
Sony WF-C700N千元有找
若想轉用全無線降噪耳機，可考慮入手Sony新推出的WF-C700N 全新全無線耳機。別看價錢相對便宜($999)，其功能性絕對不容小覷。WF-C700N 設計符合人體工學，佩戴時舒適度和穩定度兼備；耳機設有降噪功能及環境聲模式之餘，具有風噪抑制結構及適應性音效控制功能，耳機會根據情況切換聲音模式，讓用家的聆聽和通話體驗不被干擾。音效方面，DSEE數碼音質提升技術配合Sony 5毫米驅動單元，能帶來真實人聲和雄渾低音的最佳效果。
打機一族必備 Logitech G FITS電競級無線耳機
要數Logitech G FITS的最大賣點，無疑是其Lightform專利技術，能在短短60秒內令耳塞達至客製化貼合耳道的效果，不但更舒適穩固，被動隔音效果也更優越。其配備的低延遲藍牙連線及首次採用的LIGHTSPEED無線功能，在PC、Mac、遊戲主機和移動裝置上皆能帶來高品質音效性能；配合內置的波束成形麥克風，就能讓用家保持最佳溝通品質，更投入在極致的遊戲互動體驗當中。
小米「米粉節2023」驚喜浪接浪
每日搶購低至5折限量產品
小米粉絲絕不容錯過小米「米粉節2023」多個購物著數優惠，如由即日起至4月23日到指定店舖或網店購買Redmi Note 12 Pro 5G(8GB+256GB)即減$200，8GB+128GB則即減$100；活動期間消費滿指定金額即享滿額贈禮優惠，大送Xiaomi Buds 3、POCO Watch等；明天至4月21日的每天10點更有「每日秒殺5折產品」活動，有機會成功搶購多款特價產品！明天限定產品有Redmi手環 Pro(特價$164)、小米空氣淨化器4(特價$999)等。