2023第二期消費券 6大平台優惠懶人包 多個獎賞優惠連環發放

2023第二期消費券將於7月16日發放！不少市民已經物色定心頭好，待消費券釋出後盡收囊中，而各大電子支付平台亦乘勢推出多項優惠，希望市民可在掃貨時抵上加抵。即睇AlipayHK支付寶、WeChat Pay HK、八達通、Tap & Go拍住賞、PayMe及BoC Pay各平台今次有咩著數優惠啦！

AlipayHK支付寶

‧ 成功選用AlipayHK登記消費券的用戶，可在領取消費券當日獲2,000分，新登記用戶則可額外獲3,000分。

‧ 用戶每消費$1可賺1分，每1,000分可當$1即時扣減消費，亦可兌換其他獎賞優惠。

‧ 由即日起至7月16日期間，完成身份認證的18至24歲消費券用戶，可獲$50獎賞。

八達通

‧ 於7月18日至8月11日期間（只限星期一至五），八達通聯同多間好賞嘟商戶派出合共100萬張現金券，總值$750萬。每人每日限領1張，先到先得，派完即止。

‧ 八達通與全港大小商戶合作，推出連串商戶優惠，用戶可在八達通App內下載心水商戶優惠券，總值超過1億元。

PayMe

‧ PayMe推出消費儲火獎賞計劃，第一階段經已完結，第二階段為即日至7月27日，第三階段為8月1日至29日，只要維持開啟PayMe的自動增值功能，於任何接受PayMe付款的商店消費滿$80，即可儲到1個火，儲夠4至5個火即可獲取$6優惠券1張，儲夠6個火或以上即可獲取$10優惠券1張。優惠期內每位用戶最多可獲$30優惠券。

‧ 由即日起至12月30日期間，每儲夠6個火即可獲得1次抽獎機會，轉用或繼續以PayMe領取消費券，就可獲得2次抽獎機會，有機會瓜分過百萬元獎池。

WeChat Pay HK

‧ 於7月16日至9月30日期間，成功選用WeChat Pay HK領取第二期消費券的用戶，即可領取$30減免券1張。

‧ 另外可獲贈3次抽獎機會，抽獎獎池包括$98通用電子現金券，保證百分百中獎。分享活動頁面給朋友更可獲得額外電子印花。

Tap & Go拍住賞

‧ 以Tap & Go使用消費券享盡各大本地品牌及小店優惠，包括以拍住賞Mastercard®卡作為OpenRice Pay服務付款方法，單一消費淨金額滿$400或以上，即享$50即減優惠。名額有限，先到先得。

BoC Pay

‧ 成功選用BoC Pay登記消費券的用戶，可享$100現金回贈及$5,000加碼理財優惠。

‧ BoC Pay更聯同多個商戶推出消費優惠，由即日起至7月31日期間，用戶透過BoC Pay以消費券購物，即可在超過40間熱門商戶享受消費滿$50立減$5優惠。

^優惠受條款及細則約束