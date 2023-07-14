at.home 5折傢俬激筍價 精選梳化$3,340起兼享多重5折加購傢俬優惠

精選介紹GL-11833全真皮梳化，包括杏色及藍色梳化，配合特色梳化腳，2座位梳化激筍價$6,950 (原價$13,900)；新登場的DANTE全真皮梳化，包括深灰色及米色梳化選擇，營造全方位承托，2座位激筍價$6,990 (原價$13,980)；同樣新到貨的EMMA真皮電動彈鉸梳化，流線型扶手設計，舒適度十足，2.5座位激筍價$7,990 (原價$15,980)。

at.home梳化款式多元化，包括全真皮梳化、布藝電動彈腳梳化、梳化床、貓抓布梳化等。適逢5周年紀念，今次推出5折梳化優惠，激筍價最平$3,340起，令大家以超筍價錢享受貼身承托，柔軟舒適！

at.home傢俬家品店為慶祝5周年，推出「5周年Give Me 5激筍價」慶典優惠活動，5大購物禮遇，5折優惠大放送，購買指定傢俬再可享5折加購指定傢俬優惠，同步使用消費券，賺取最筍優惠！

買指定梳化以$4,990加購「1枱4椅」餐檯椅組合

同步推出多項5折加購優惠，其中購買指定梳化，可以5折優惠加購任何餐檯椅組合 (1枱+2椅或以上)，自由選擇心水餐檯及餐椅，亦可考慮精選配搭的AIMON餐檯配搭4張BEVERLY餐椅，在家享受北歐舒服品味，5折加購價$4,990 (原價$9,980)。其次，購買指定梳化或任何「1枱2椅」餐檯椅組合，則可以5折優惠加購櫃類傢俬、層架或書架，精選推介之一慳位傢俬系列的HAYTON電視櫃，5折加購價減至$2,290 (原價$4,580)。

家品大手折扣最高75折 買傢俬再買家品賺更多

除了傢俬5折優惠大放送外，at.home家品亦有大手折扣優惠，盡享多買多折，挑選兩款家品即享正價85折優惠；挑選3款或以上家品即享75折優惠。此外，若客人選購傢俬，更可享65折加購家品優惠！優惠期有限，記得把握機會，及早行動啦！