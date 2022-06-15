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2022-06-15 18:55:00

消費券2022丨WeChat Pay HK夥8大商場推「消費祭四重賞」 新用戶送$50商場商戶電子現金券

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消費券2022丨WeChat Pay HK夥8大商場推「消費祭四重賞」 新用戶送$50商場商戶電子現金券

消費券2022丨WeChat Pay HK夥8大商場推「消費祭四重賞」 新用戶送$50商場商戶電子現金券

新一輪政府消費券計劃(第二階段)登記在即，WeChat Pay HK宣布將與全港八大商場合作推出「消費祭四重賞」推廣活動。由2022年6月18日至2022年7月10日期間逢週末及公眾假期，新鴻基地產及信和集團旗下8大商場包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門V city及元朗YOHO MALL形點，WeChat Pay HK將設置主題攤位推廣「消費祭四重賞」，帶動更多用戶了解並選用WeChat Pay HK登記領取消費券，並配合商場專屬優惠，享受便捷支付兼賺購物回贈，推動本地消費。

WeChat Pay HK新用戶登記 即享$50商場指定商戶電子現金券

為吸引更多新用戶登記使用WeChat Pay HK，即日起至7月31日期間，WeChat Pay HK新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定迎新碼，即「賞」50港元商場指定商戶電子現金券(指定23間新地商場及3間信和集團商場的指定商戶使用及設最低消費門檻)，讓大家以優惠價選購心頭好。

另外，WeChat Pay HK優惠專區內的「搶券有SO」亦有大量商戶獎賞折扣，更多獎賞折扣將陸續登場。

WeChat Pay HK今日宣佈與全港八大商場合作，重磅推出「消費祭四重賞」，並精心準備多重驚喜優惠與禮品回饋用戶

WeChat Pay HK今日宣佈與全港八大商場合作，重磅推出「消費祭四重賞」，並精心準備多重驚喜優惠與禮品回饋用戶

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