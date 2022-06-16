消費券2022｜中銀BoC Pay推加碼優惠吸客　用戶1999元買iPhone13及PS5

第二階段5,000元消費券將在8月7日起陸續發放，今次儲值支付工具總數增至6個。為吸引市民使用其儲值支付工具，多間支付平台近日相繼公布優惠詳情，其中中銀香港BoC Pay繼日前推出100元轉會計劃後，今日宣布再加碼，用戶若透過BoC Pay登記領取消費券，除可享100元「轉會現金賞」及超過1.5萬元商戶優惠外，更能以低至3折至半價的價格，購買iPhone 13、PS5及Switch等電子產品。

999 元購買 Switch 遊戲機

中銀香港BoC Pay表示，推出「勁賞‧友得搶」消費券優惠，市民若透過BoC Pay登記領取消費券，在「友和YOHO」，便能以3折即1,999元，購買iPhone 13 5G 128GB及PS5光碟機版遊戲主機(搭載Ultra HD Blu-ray)，以及以37折，即999元購買Switch遊戲主機(OLED款式)白色。

此外，中銀香港BoC Pay消費券優惠，還包括：

用戶可享 100 元「轉會現金賞」

超過1.5萬元商戶優惠， 並可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費

若用戶於 6 月 30 日前下載，並以 BoC Pay 綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，可獲 68 元迎新獎賞

由即日起至6月30日，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲港幣20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多

BoC Pay提醒，合資格市民只需於6月23日起，在 BoC Pay首頁點擊「從速登記」，開設消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」，並前往政府登記平台(按此)完成申請，其後用戶將收到政府的短訊通知，最快8月7日可獲發首期消費券。至於，八達通首階段餘下1,000元，合資格的市民今日可以領取。