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2022-06-16 15:32:28

消費券2022｜中銀BoC Pay推加碼優惠吸客　用戶1999元買iPhone13及PS5

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中銀香港BoC Pay推加碼優惠吸客，用戶可以1,999元購買iPhone13等電子產品。

中銀香港BoC Pay推加碼優惠吸客，用戶可以1,999元購買iPhone13等電子產品。(BoC Pay圖片)

第二階段5,000元消費券將在87日起陸續發放，今次儲值支付工具總數增至6。為吸引市民使用其儲值支付工具，多間支付平台近日相繼公布優惠詳情，其中中銀香港BoC Pay繼日前推出100元轉會計劃後，今日宣布再加碼，用戶若透過BoC Pay登記領取消費券，除可享100元「轉會現金賞」及超過1.5萬元商戶優惠外，更能以低至3折至半價的價格，購買iPhone 13PS5Switch等電子產品。

999元購買Switch遊戲機

中銀香港BoC Pay表示，推出「勁賞‧友得搶」消費券優惠，市民若透過BoC Pay登記領取消費券，在「友和YOHO」，便能以3折即1,999元，購買iPhone 13 5G 128GBPS5光碟機版遊戲主機(搭載Ultra HD Blu-ray)，以及以37999元購買Switch遊戲主機(OLED款式)白色

此外，中銀香港BoC Pay消費券優惠，還包括：

  • 用戶可享100元「轉會現金賞」
  • 超過1.5萬元商戶優惠，並可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費
  • 若用戶於630日前下載，並以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，可獲68元迎新獎賞
  • 由即日起至6月30日，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲港幣20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多

BoC Pay提醒，合資格市民只需於623日起，在 BoC Pay首頁點擊「從速登記」，開設消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」，並前往政府登記平台(按此)完成申請，其後用戶將收到政府的短訊通知，最快87日可獲發首期消費券。至於，八達通首階段餘下1,000元，合資格的市民今日可以領取。

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