消費券2022｜中銀BoC Pay現金賞100元求轉會 商戶優惠總值逾1.5萬元

今期消費券新增2個支付工具，其中中國銀行(香港)支付工具BoC Pay推出線上線下「勁賞轉過嚟」宣傳轉會企劃及商戶優惠，轉會BoC Pay登記消費券，盡享港幣100元的「轉會現金賞」以及總值高達港幣15,000元商戶優惠。Do姐鄭裕玲又會聯同人氣偶像姚焯菲(Chantel)加入轉會推廣。

市民想登記BoC Pay領取消費券，可於6月23日起在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」並前往特區政府消費券電子登記平台www.consumptionvoucher.gov.hk按指示登記使用 BoC Pay 收取消費券，完成登記後將會收到特區政府的短訊通知，即可於8月7日開始分期獲發消費券。市民亦可由即日起，登入BoC Pay提前獲取「特定識別號碼」，為領取消費券作好準備。

綁賬戶或銀聯信用卡再賞68元迎新賞

「轉會現金賞」方面，客戶透過BoC Pay領取消費券，可獲港幣100元「轉會現金賞」。由即日起至6月30日，新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，可再獲額外港幣68元迎新獎賞。此外，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲港幣20元推薦獎賞2。推薦越多，獎賞越多。

商戶優惠涵蓋衣食住行

至於商戶優惠，通過BoC Pay 使用消費券，可享總值超過港幣15,000元商戶優惠，合作伙伴包括麥當勞、屈臣氏、星巴克、美心西餅、東海堂、實惠、馬拉松、中石化、OpenRice、YOHO友和及Ztore士多等實體及網上商戶，涵蓋衣、食、住、行各個範疇。此外，BoC Pay將推出一系列超級優惠，包括以超低價選購人氣電子產品等，並將有更多商戶消費優惠，詳情將陸續公佈。

各大支付工具夥拍不同偶象宣傳推廣，中銀BoC Pay亦不例外，早前為中銀香港拍攝「菲常好Pay教室」的姚焯菲再與一向精明的「Do姐」鄭裕玲合作，拍攝「勁賞轉過嚟」廣告。