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2022-06-17 15:30:00

消費券2022｜八達通尾期1000元未拎到？4個方法查清楚！重溫9大類別不合資格消費 (更新)

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合資格市民今可領取八達通首階段消費券尾期1,000元。(八達通圖片)

【6月17日 15:30更新】選用八達通領取消費券的市民，如在5月31日前消費4,000元，昨日(16日)起便合資格領取剩下的1,000元，但有市民反映未能領取尾數，湧到八達通公司的facebook投訴，又指客戶熱線無人接聽，對此感到不滿。八達通公司昨日回覆傳媒查詢表示，已處理逾千宗不同類型的查詢，當中包括未能於昨日(16日)領取餘下1,000元消費券的查詢，發現主因「合資格消費」累積總額並未達標，或者其消費包括了非「合資格消費」項目。

市民湧八達通fb留言

網民留言表示：「用晒頭4,000負埋錢，你都同我講未消費夠，無端端要七月先再拎到」、「原來用剩1元，不是5月31號前用晒就不可以今天取，要等下個月」；亦有市民在留言提及，八達通內餘額未能使用，以致未能領取尾數，向八達通熱線查詢但未能接通，「WhatsApp的AI又問非所答九唔搭八，而家即係點？」、「如果設定用完2,000元即刻可以拎下期2,000係冇問題嘅，但係用完要下個月16號至拎到，中間有15日真空期用唔到消費券，咁你個作用係咩？要用自己錢消費？」有網民甚至表示已用光4,000元，更曾經自己增值，但仍然未能領取尾數，不明白為何要待7月16日才能領取，網民均指希望八達通能夠回應。

消費券2022｜有市民未能領取尾期1000元 湧八達通fb洗版投訴

有市民指「等錢買餸呀大佬」（八達通fb）

要於5月31日前消費合資格4,000元

根據八達通所指，市民需要在531日前累積使用消費券達4,000元，才可於今日領取第一階段消費券的尾數1,000元，否則需於每月月底前使用夠額，才能於下一個月月中領取。換言之，如果合資格消費在6月1日至15日才使用完4,000元，便不能於今日領取尾數，要等待下個月即7月16日領取；又例如，市民想於8月中時領取尾數，便需要於7月31日前使用4,000元合資格消費。

9項電子消費券不適用類別

到底怎樣才算合資格消費？根據政府表示電子消費券不適用類別，包括以下9項：

  • 政府收費（稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶等）
  • 公用事業收費（水、電、煤氣）
  • 公共機構收費（醫管局、房委會、房協等）
  • 教育開支（中小學、教資會資助的大學收費）
  • 購買金融產品或服務（保險等）
  • 捐款（慈善、宗教及政治組織）
  • 直接向非本地商戶購物（包括外國網上平台購物）
  • 個人對個人（P2P）支付
  • 兌換現金

4大方法查看合資格消費

如果仍然不清楚自己合資格消費有多少，還有方法可以查看：

  • 港鐵站及商場內的「八達通服務站」
  • 八達通消費券網站
  • 八達通App（手機須附帶NFC功能
  • 八達通電話熱線（2969 5500

如果有使用八達通的應用程式的市民，可以在程式內直接查看。首先打開程式，按進「消費券」，然後選取你使用消費券的八達通，或直接選擇「拍八達通」，就會顯示4,000元消費券中合資格消費有多少。以這個案為例，4,000元消費券中已合資格消費3,905.1元，如果6月30日前合資格消費剩下的94.9元，便能於下一期7月16日領取餘下的尾數1,000元。

否則，市民亦可到港鐵站及商場內的「八達通服務站」，拍卡查看，或到八達通的網頁，點進「查詢消費券領取及消費紀錄」，然後選擇「02」點進下一頁，輸入八達通號碼，及登記參考編號的最後8個字查看；或直接致電八達通電話熱線（2969 5500）查詢。

首先打開程式，按進「消費券」 然後選取你使用消費券的八達通，或直接選擇「拍八達通」 以這個案為例，4,000元消費券中已合資格消費3,905.1元 可到八達通的網頁，點進「查詢消費券領取及消費紀錄」。 然後選擇「02」點進下一頁 輸入八達通號碼，及登記參考編號的最後8個字查看
消費券2022｜八達通首階段尾期1000元　合資格市民今可領取 消費券2022｜八達通首階段尾期1000元　合資格市民今可領取 消費券2022｜八達通首階段尾期1000元　合資格市民今可領取
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