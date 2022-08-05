消費券2022｜八達通用戶賺盡475元攻略 兼埋儲yuu積分

第二階段消費券共有26萬個用戶申請轉換平台，但政府指未能公布各平台的轉換或登記數字，以免影響運作。根據資料，去年本港共有631萬人領取消費券，當中佔七成（約442萬人）以八達通領取。假設悉數人士都棄用八達通，仍有約416萬人繼續使用八達通領取消費券，還未計算29萬個新登記有多少人使用八 。換言之，八達通消費券仍穩守本港電子支付龍頭位置。使用八達通的用戶，可利用優惠獎賞「賺到盡」，令2,000元消費券額外加碼高達475元。

八達通用戶賺盡475元攻略｜到OK便利店領消費券

派發消費券首日即周日（7日）早上7時，「OK齊齊印」會員於OK便利店領取八達通消費券，可獲4張5元電子現金券。至於非會員亦可獲4張5元現金券收據。該現金券可在9月6日前，消費滿20元使用。

八達通用戶賺盡475元攻略｜ 購買惠康 現金券賺現金券

惠康超級市場推現金券優惠，由8月5日至9月1日，每購買1,000元送50元；買2,000元送120元，更額外送120元品牌優惠券，每人限購1萬元現金券，有效期至9月29日，並不適用於網店，視乎供應售完或送完即止。

八達通用戶賺盡攻略｜ 購買萬寧 現金券賺現金券

萬寧推現金券優惠，由8月8日至8月31日，每購買1,000元送50元，買2,000元送100元，買3,000元送200元，每人每日限購3,000元現金券，有效期最少一年。現金券不能在yuu折扣日，或其他優惠時段使用，亦不適用於網店，視乎供應售完或送完即止。

八達通用戶賺盡攻略｜ 購買 7-Eleven 現金券賺現金券

7-Eleven便利店亦推現金券優惠，由8月7日至9月30日，買300元（10張30元現金券），即送30元現金券，及贈送1,000 yuu積分，現金券有效期至明年1月31日；額外贈送的30元現金券，有效期至今年10月31日；並不適用於購買香煙或服務項目，視乎供應售完或送完即止。

八達通用戶賺盡攻略｜購買及使用現金券均可賺yuu積分

另外，購買或使用上述現金券，均可儲yuu積分。若yuu已綁定八達通，每消費1元可獲1個積分。積分亦可換作惠康、7-Eleven便利店、IKEA、KFC等商戶的現金券，其後在使用現金券時，每1元亦可換作1分。即購買及使用現金券，均可賺取積分，等同於雙倍積分。

八達通用戶賺盡攻略｜儲12個八達通印花再賺200元

八達通早前推出「易用易賞」優惠，由8月7日至9月30日，以八達通消費券，單次零售消費滿200元，即可獲印花1個。首100萬名集齊8個印花的客戶，可賺取50元增值額。八達通更再設100萬名額，讓集齊12個印花的客戶，賺取150元現金獎賞。即用戶最高可賺200元增值額。為了挽留現有登記用戶，八達通將送贈5個「易用易賞」 印花，即現有用戶只須再儲3個印花（最低消費600元）便可賺50元；一共儲7個印花（最低消費1,400元），則可賺200元。

八達通用戶賺盡攻略｜購買 7-Eleven 現金券 賺盡475 元例子

首先於OK便利店領取八達通消費券，賺20元現金券；然後於7-Eleven便利店分開7次購買現金券，共花2,100元（自付100元），賺210元現金券及7,000 yuu積分；分7次購買現金券，同時已滿足八達通「易用易賞」要求，可獲得7個印花，賺取200元增值額；而7,000 yuu積分可兌換其他商戶的現金券，例如6,000yuu積分，可換領35元7-Eleven現金券；在使用2,100元現金券時，亦可賺取2,100個yuu積分，等同於10元7-Eleven現金券，一共賺取了475元優惠。若只想購買惠康或萬寧的現金券，則未能賺盡八達通印花，因每購買1,000元現金券，只計算1個印花。用戶或可考慮較低門檻，只滿足3個印花的條件，賺取50元增值額。