消費券2022｜八達通限3000元政府澄清非法例所限 八達通：正審視、提升須時測試

【20:20更新】八達通公司回覆查詢表示，就提升儲值限額而言，正審視相關的法規要求，同時從市民的期望、實際操作以及安全性等作多方面考量；並提到由於八達通已連結15萬個零售和交通支付點，為確保提升儲值限額過程順暢且不影響市民日常出行，亦須投放時間作系統更新和測試。

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【18:30更新】政府推出的1萬元電子消費券計劃，4月發放首階段5,000元，在眾多的支付平台中，只有八達通無法一筆過領取，最多只能先領取3,000元，動用後再領取餘額，不少市民需要分多次領取，而且需要用完首4,000元才能於下一個月領取餘下1,000元，若不用完首4,000元便不能領取餘額，安排被批評擾民。八達通當時曾解釋，其用戶多數非實名登記，法例對這些用戶儲值額設有3,000元上限，平衡法例要求及實際運作情況等，故未有上調限額。

局方強調非受法例或監管要求所限

財經事務及庫務局局長許正宇今日書面回應議員質詢時表示，法例確實規定，未經核實持有人身份的支付工具，設有3,000元儲值上限。不過，消費券的資金源自政府，金管局已告知支付工具持牌人消費券並不受限，強調八達通未有上調限額，並非受法例或監管要求所限。局方表示，得悉市民此有意見，已向八達通反映，讓他們可因應「商業、技術和其他運營方面的考慮，並在符合法例的要求下持續改善服務。」

根據《支付條例》及《打擊洗錢指引》，由於儲值支付工具可能會帶來洗錢及恐怖分子資金籌集風險，任何持牌支付平台，如何支付卡港元儲值超過3,000元，其持有人均須經核實身份及背景。不過，財庫局表示，消費券明顯沒有任何洗錢及恐怖分子資金籌集風險，金管局已告知所有相關儲值支付工具持牌人，消費券計劃下所發放的資金毋須計入上述3,000港元的一般儲值限額。