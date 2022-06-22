消費券2022｜八達通餘額料可增至6000元 明日起可申請「轉會」

政府電子消費券計劃1萬元分兩個階段發放，第二階段5,000元將於明天(23日)起接受「轉會」或新申請，最快8月7日領取。其中，八達通餘額上限為3,000元，需再分多次領取，令市民覺得大為不便，八達通公司最新表示，正研究增加餘額，估計消費券餘額可擴至約6,000元。

計劃年底更新系統 技術上實體卡可提升至6000元

八達通行政總裁李俊明指，八達通卡的餘額上限受制於《打擊洗錢條例》，法例要求儲存於實體形式的儲值支付工具，其最高價值應不多於3,000港元；然而消費券計劃的資金源自政府，沒有資金來源問題，故不受法例所限。他們現正研究提高上限的可行性，技術上，實體卡晶片可提升至約6,000元的上限，但未有決定，細節和上限水平有待商討。計劃今年底更新八達通系統，若港府再次派發消費券，屆時用戶使用虛擬八通卡，或將實體八達通卡綁定已認證身份的八達通手機應用程式後，可以一筆過領取金額多於3,000港元的消費券，暫定將領取金額上限定為5,000港元，但相關八達通卡在領取消費券後不能再增值，用戶需先花掉卡內消費券，直至餘額跌至3,000港元以下才可重新增值。

與銀聯卡達成合作 港人北上可用八達通

另外，八達通去年曾表示會與內地的「一卡通」合作，讓港人北上可使用八達通乘車，亦計劃將八達通打入東南亞及韓國等市場。李俊明前日表示，八達通已與銀聯卡達成合作，容手機程式的八達通虛擬卡，以扣數卡的方式用於銀聯卡的消費網絡，換言之，當日後與內地或海外通關，市民可用手機程式上的虛擬八達通在境外購物。