消費券2022｜八達通首周約24萬用戶用畢第二階段首期2000元

消費券2022｜八達通最多人用，首周約24萬用戶用晒首期。（資料圖片）

第二階段首期消費券於8月7日派發，八達通亦繼續成為最多市民選擇領取消費券的電子支付工具。八達通卡有限公司今日公布，消費券派發後首周，截至8月13日，有約24萬八達通用戶迅速用畢並消費超越獲發的券額，當中以餐廳消費最多，總金額逾6億港元。

升幅最高為電子產品以及時尚服飾

現時八達通覆蓋全港16萬個付款點，涵蓋餐飲、零售、交通、網購等商戶，是市民輕鬆易用消費券的最佳選擇。在第一期消費券派發首周，市民踴躍使用八達通卡消費，八達通在首周的零售交易金額較之前一個星期錄得超過100%的增長。 在眾多八達通商戶類別中，首五位最高消費金額的商戶類別，依次為餐廳、超市、個人護理／保健、快餐店和便利店；冠絕眾多類別的八達通商戶；消費金額升幅最高的商戶為影音／電腦／電子產品以及時尚服飾類別。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，非常感謝用戶的支持，亦樂見八達通卡再次成為最多市民選擇領取消費券的電子支付工具。市民透過使用八達通App，除可享用大小商戶的餐飲及購物消費電子優惠券，亦能輕易查閲消費券的交易詳情和消費紀錄，將會適時推出不同推廣活動，為市民爭取更多優惠獎賞。亦將推出簡易版八達通App，將更方便長者及其家人查閱消費券使用的相關資訊。