消費券2022｜八達通：調整後領券已運作暢順 3000元限額平衡靈活性及法例等

630萬名合資格市民今日起，陸續收到首階段電子消費券5,000元，八達通則分兩期，先取4,000元，用盡後待下一個月取回餘下1,000元。由於八達通儲值額僅3,000元，因此市民須先使用餘額，再透過多次拍卡用盡消費券金額。據上一輪消費券計劃，有七成合資格市民透過八達通領取消費券，八達通營業及市務總監李玉兒表示，凌晨開始發放時，有很多市民透過應用程式領取，首1小時網絡不穩定，部分市民須嘗試數次才能成功領取，但約1小時候已回復正常，其後運作暢順。

深水埗八達通服務站一度死機

除凌晨網絡擠塞，也有市民反映到深水埗港鐵站的八達通服務站「死機」，無法運作。李玉兒指，由於在很短時間內有很高使用率，調整後短時間內回復正常，並提到站內可經便利店等渠道領取消費券。

儲值上限平衡不記名特性、便利性及法例要求

八達通儲值額上限3,000元，有市民因為不明所以，一度以為領券數目有錯；亦有市民因此感到大額消費有不便。李玉兒表示，八達通是不記名卡，須衡量方便性、靈活性及法例要求。至於下一階段5,000元消費券，市民可重新選擇領券的電子支付工具，也可能有新工具加入，八達通稱作為港人品牌，易用易使，覆蓋範圍廣，迎合市民需要，相信會繼續獲市民支持。她補充指，參考上次消費券使用情況，市民也會以八達通支付電器、電子產品、手機甚至珠寶飾，認為八達通儲值額也可滿足市民相對大額消費。

首50萬名用戶用App領券多10元

為鼓勵市民以App領券，一來減少聚集亦增加使用八達通便利性，今次八達通推出首50萬名以App領券獎賞10元推廣，今早凌晨領券的市民也適用優惠。她提到，4月下旬，待「限聚令」等逐步放寬，將有更多商戶、商場聯乘優惠推出。她解釋，目前疫情下市民選擇少外出，氣氛不適合推廣，亦迎合市民傾向網購等消費費模式。至今適用消費券的商戶達15萬個，新增商戶2,500個，包括飲食、日常用品及網店等，亦覆蓋1.7萬名的士司機、200個街市3,000個商販，李玉兒指疫情下電子支付成為一個需求，使用量倍增。