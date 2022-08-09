消費券2022｜市民疑被盜用資料 已通知部門仍被代領2000元

第2階段消費券於前日（7日）發放，不少市民已經領取開始使用，但有市民遲遲未收到政府的短訊，一查之下才發現已遭人盜用，怒斥消費券登記及轉會平台充滿漏洞，已報警處理。

該名市民向傳媒表示，一直收不到政府的確認短訊，向消費券計劃秘書處查詢下才發現，其2,000元消費券已透過系統發放。職員回覆指，系統顯示事主曾於上月修改登記領取消費券的電話號碼及八達通卡號碼，而當局亦已發放消費券到新登記的八達通卡。

只需身分證副本即可更改消費券戶口資料

該名市民指自己從事地盤工作，經常需要向他人提供身分證副本。而消費券轉會只需要在登記平台按「忘記保安問題」，再上載身份證副本，即可登入該身份證持有人的戶口，並更改電話號碼及八達通卡資料，輕易取走款項。換言之，任何人只要手持他人的身分證副本，就可輕易盜用他人戶口，批評消費券登記及轉會平台存在極大漏洞。他又質疑，有人透過平台更改資料時，政府沒有發放短訊及驗證碼確認身份，又指發放消費券前兩日已通知當局其身份被盜用，但款項仍如常發放到不法之徒手上，批評當局處事手法僵化，並就事件報案。

警方表示昨日接報，指懷疑有人遭盜用其個人資料，以另一張八達通領取消費券，案件列作「欺詐」，由旺角警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。