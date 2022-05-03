消費券2022｜方保僑料BoC Pay及PayMe能一次過發放5000元

第二階段消費券增加中國銀行BoC Pay及滙豐銀行PayMe兩個儲值支付工具，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，2款新增支付工具都是傳統銀行的分支工具，運行模式與消費券現有支付工具相似，相信能過1次過發放5000元消費券。他又估計需時連接系統，最快在6、7月才能處理市民轉換支付工具的申請，暑假期間可發放第二階段消費券。

方保僑在電台節目表示，增加兩個儲值支付工具後，供應商之間的競爭增加，優勢會「重新洗牌」，相信供應商會推出不同優惠，市民應根據個人消費模式，選擇合適支付工具。

不過，四間營辦商去年已積極接洽商戶，商戶覆蓋度已逾10萬間，因此PayMe可接洽商戶及推廣優惠的時間不多。目前PayMe僅得3.4萬間網上及實體商戶，相比另外數間營辦商的數量低。

PayMe P2P轉帳不屬消費券適用範疇

方保僑分析稱，傳統銀行亦擁有獨有優勢，可善用信用卡的零售商網絡，如利用Mastercard等信用卡網絡，讓用戶使用消費券。而目前不少商戶均裝有聚合式收款機，若PayMe與信用卡網絡連結，相信覆蓋的商戶數量大增。惟PayMe與信用卡屬公司內兩個部門，需視乎兩者是否願意合作。

方亦提醒用戶，平時使用的轉帳功能，與使用消費券為兩回事，強調轉帳為P2P，不屬於消費券的適用範疇。他解釋，市面不少商戶並未申請商用版PayMe，以轉帳功能收款，容易令用戶誤解該付款方式適用於消費券。