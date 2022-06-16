消費券2022｜有市民未能領取尾期1000元 湧八達通fb洗版

選用八達通領取消費券的市民，如在5月31日前消費4,000元，今日便合資格領取剩下的1,000元。有市民反映未能領取尾數，到八達通公司的facebook投訴，又指客戶熱線無人接聽。

市民湧八達通fb留言

網民留言表示：「用晒頭4,000負埋錢，你都同我講未消費夠，無端端要七月先再拎到」、「原來用剩1元，不是5月31號前用晒就不可以今天取，要等下個月」；亦有市民在留言提及，八達通內餘額未能使用，以致未能領取尾數，向八達通熱線查詢但未能接通，「WhatsApp的AI又問非所答九唔搭八，而家即係點？」、「如果設定用完2,000元即刻可以拎下期2,000係冇問題嘅，但係用完要下個月16號至拎到，中間有15日真空期用唔到消費券，咁你個作用係咩？要用自己錢消費？」有網民甚至表示已用光4,000元，更曾經自己增值，但仍然未能領取尾數，不明白為何要待7月16日才能領取，網民均指希望八達通能夠回應。

要於5月31日前消費合資格4,000元

根據八達通所指，市民需要在5月31日前累積使用消費券達4,000元，才可於今日領取第一階段消費券的尾數1,000元，否則需於每月月底前使用夠額，才能於下一個月月中領取。換言之，如果合資格消費在6月1日至15日才使用完4,000元，便不能於今日領取尾數，要等待下個月即7月16日領取；又例如，市民想於8月中時領取尾數，便需要於7月31日前使用4,000元合資格消費。